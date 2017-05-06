"Этуш — это классика!": люди на улице поздравляют актера с юбилеем

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Павел Гайков. Свое 95-летие отмечает народный артист Владимир Этуш. Несмотря на солидный возраст, Этуш остается верен профессии и продолжает выступать на сцене театра имени Вахтангова, где вечером 6 мая состоится бенефис актера в постановке Владимира Иванова. В апреле 2017-го Этуш, обладающий и без того богатейшей коллекцией наград и регалий, был отмечен премией "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Накануне юбилея артиста РИА Новости спросило у людей на улицах Москвы, за что они любят Владимира Этуша.
"Три магнитофона, три куртки замшевые…" Он такой смешной, такой забавный, у него такая гротесковая манера, такой интересный профиль! Сейчас другие звезды, у них юмор более грубый, а тогда он был не такой плоский", — Виктор Сосновцев, 74 года.
"Я хорошо отношусь вообще ко всему тому поколению актеров — их мастерство, школа были на уровне! Кино, театр — что ни возьми — тогда были какие-то магические. Знаете, часто говорят: "Вот раньше было, сейчас такого нет". Но это правда! Желаю ему добра, здоровья, долгих лет!" — Алексей, 35 лет.
© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
"Хороший актер. Зритель ему верит, наслаждается, получает удовольствие. Чувство юмора у него потрясающее. Он может показать человека так, что действительно поверишь в него. Желаю ему здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов. Будем ждать новых ролей!" — Светлана, 46 лет.
"Конечно, люблю. Особенно за старые советские фильмы, "Ивана Васильевича" — в первую очередь. Его отличает индивидуальность. Лица современных актеров я путаю, у них нет индивидуальной манеры игры, особенно в сериалах. А актеры старого поколения запоминающиеся, на них хочется смотреть и смотреть, и дети мои смотрят старые фильмы", — Елена, 40 лет.
Владимир Этуш в роли короля и Олег Даль в роли солдата в художественном фильме "Старая, старая сказка"
"А я знаю, что ему 95 исполняется. Я из Санкт-Петербурга и, когда приезжаю в Москву, всегда гуляю по Арбату, прохожу мимо театра Вахтангова. Там висит портрет Этуша и написана его краткая биография. Сегодня с удовольствием ее еще раз прочитала: что он фронтовик, что у него было тяжелое ранение — весь его путь. Я думаю, его прежде всего отличает любовь к жизни, людям, своим партнерам", — Алла Геннадиевна, 59 лет.
"В "Иване Васильевиче" его помню, других фильмах Гайдая. Хороший актер старой закалки, здоровья ему! Сейчас таких актеров нет. Сейчас зарабатывают деньги вместо того, чтобы вкладывать душу. Все стали какие-то политизированные, поэтому и такая разница", — Татьяна, 32 года.
Этуш и Мкртчян в художественном фильме "Кавказская пленница"
"Этот старичок еще ого-го! В свои 95! Вот Шпак и Саахов — вроде бы два советских персонажа одной эпохи, но личности совершенно разные! Это говорит о том, что Этуш по меньшей мере отличный актер, и за одно это ему уже можно воздавать почести. Российское кино сейчас переживает не лучшие моменты, роли ему предлагают не самые яркие и хорошие, но он и с ними выполняет свою работу на 100%. А выступать в театре в 95 — это подвиг советского, российского, русского Актера с большой буквы! Я бы пожелал ему здоровья, сил и долгих лет жизни, жить такой же жизнью, какой он живет. Если человек до сих пор не отказался от своей профессии, если его знают, то честь ему, хвала и уважение от меня!" — Илья, 34 года.
Артист Владимир Этуш в роли Журдена
"Как дитя советского периода я, конечно же, знаю и люблю Владимира Этуша, особенно его незабываемого Карабаса-Барабаса из сказки "Буратино". Я думаю, что он — наследие на все времена. Своих детей я ращу на сказках советского периода. Моей дочери 17 лет, она с удовольствием смотрит советские фильмы, в том числе и "Буратино". Я думаю, что актеров того времени и вообще людей того поколения отличают искренность, детскость. Это люди, которые смотрели на мир открытыми глазами и с открытой душой принимали все, что ложилось на их плечи, включая невзгоды Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Они всего за пять лет смогли победить послевоенную разруху!
Будем надеяться, что те посылы, которые оставили нам наши предки, сохранятся и будут и дальше связывать поколения. Я работаю в Интернациональном доме дружбы Пушкинского муниципального района, приехала в Москву, чтобы положить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, и считаю, что очень важно сохранять единство нации и помнить о корнях", — Юлия Левина, 42 года.
Владимир Этуш и Марина Неелова в роли Принцессы на съемках кинофильма "Старая, старая сказка"
"Очень талантливый и хороший актер. В наше время таких нет. Актеры времен молодости наших родителей, по-моему, были самые лучшие. Раньше играли от души. Конечно, и тогда все хотели денег и славы, но все было по-другому, сейчас все стали слишком меркантильны", — Полина, 22 года.
"Этуш — это классика. Советский кинематограф, в сравнении с российским, гораздо качественнее. Эти фильмы добрые, светлые, позитивные, их приятно посмотреть в хорошей компании", — Олег, 24 года.
© Мосфильм (1973)Российский актер театра и кино, художественный руководитель Театрального института имени Б.В. Щукина, профессор Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. На фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
Российский актер театра и кино, художественный руководитель Театрального института имени Б.В. Щукина, профессор Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. На фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
© РИА Новости . Галина КмитПерейти в фотобанкМолодой Володя мечтал о работе режиссера, однако не смог поступить в ГИТИС. Тогда на помощь пришла его подруга, племянница режиссера Рубена Симонова, которая уговорила дядю взять Этуша вольнослушателем в Щукинское училище. На фото: сцена из спектакля "Западня".
Молодой Володя мечтал о работе режиссера, однако не смог поступить в ГИТИС. Тогда на помощь пришла его подруга, племянница режиссера Рубена Симонова, которая уговорила дядю взять Этуша вольнослушателем в Щукинское училище. На фото: сцена из спектакля "Западня".
© РИА Новости . Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКогда началась Великая Отечественная война, Этуш подал заявление на курсы военных переводчиков и уехал учиться в Ставрополь. На фронте он попал в стрелковый полк и сражался на Кавказе, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1943 году Этуш был тяжело ранен и после госпиталя демобилизовался. На фото: сцена из спектакля "Дядюшкин сон".
Когда началась Великая Отечественная война, Этуш подал заявление на курсы военных переводчиков и уехал учиться в Ставрополь. На фронте он попал в стрелковый полк и сражался на Кавказе, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. В 1943 году Этуш был тяжело ранен и после госпиталя демобилизовался. На фото: сцена из спектакля "Дядюшкин сон".
В 1945 году Этуш окончил театральное училище и устроился на работу в театр имени Вахтангова, которому верен до сих пор. На фото: спектакль по пьесе Бернарда Шоу "Миллионерша".
© РИА Новости . А. ВоротынскийПерейти в фотобанкПервыми работами актера на сцене стали характерные эпизоды: роль слуги Лоуренса в комедии "Два веронца", роль Дорогомилова в спектакле Кирилл Извеков" и полицейского Меньоса в постановке "Ангела". На фото: сцена из спектакля "Ангела". 1958 год.
Первыми работами актера на сцене стали характерные эпизоды: роль слуги Лоуренса в комедии "Два веронца", роль Дорогомилова в спектакле Кирилл Извеков" и полицейского Меньоса в постановке "Ангела". На фото: сцена из спектакля "Ангела". 1958 год.
© РИА Новости . Александр МакаровПерейти в фотобанкВладимир Этуш был занят и в легендарном спектакле театра Вахтангова "Принцесса Турандот", сыграв маску Бригеллы. Эту работу комика-импровизатора до сих пор ставят в пример студентам театральных вузов. На фото: спектакль "Принцесса Турандот".
Владимир Этуш был занят и в легендарном спектакле театра Вахтангова "Принцесса Турандот", сыграв маску Бригеллы. Эту работу комика-импровизатора до сих пор ставят в пример студентам театральных вузов. На фото: спектакль "Принцесса Турандот".
© РИА Новости . Александр ГладштейнПерейти в фотобанкОт эпизодов артист постепенно перешел к работе над сложными разноплановыми характерами. Он играл Блендербленда в комедии Бернарда Шоу "Миллионерша", Купо в драме Эмиля Золя "Западня", Журдена в "Мещанине во дворянстве". На фото: спектакль "Мещанин во дворянстве".
От эпизодов артист постепенно перешел к работе над сложными разноплановыми характерами. Он играл Блендербленда в комедии Бернарда Шоу "Миллионерша", Купо в драме Эмиля Золя "Западня", Журдена в "Мещанине во дворянстве". На фото: спектакль "Мещанин во дворянстве".
© РИА Новости . ПетровПерейти в фотобанкКинодебют Владимира Этуша состоялся в 1953 году в фильме "Адмирал Ушаков". Потом последовали работы в фильмах "Овод", "Председатель", "Соучастие в убийстве", "Старый знакомый". На фото: кадр из художественного фильма "Старый знакомый". 1969 год.
Кинодебют Владимира Этуша состоялся в 1953 году в фильме "Адмирал Ушаков". Потом последовали работы в фильмах "Овод", "Председатель", "Соучастие в убийстве", "Старый знакомый". На фото: кадр из художественного фильма "Старый знакомый". 1969 год.
© Мосфильм (1966)Однако самыми памятными для зрителей стали его работы в фильмах Леонида Гайдая, где он сыграл инженера Брунса ("12 стульев") товарища Саахова ("Кавказская пленница") и стоматолога Шпака ("Иван Васильевич меняет профессию"). На фото: кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
Однако самыми памятными для зрителей стали его работы в фильмах Леонида Гайдая, где он сыграл инженера Брунса ("12 стульев") товарища Саахова ("Кавказская пленница") и стоматолога Шпака ("Иван Васильевич меняет профессию"). На фото: кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРаботы в таких киносказках, как "Старая, старая сказка", "Тень", "Ослиная шкура", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Приключения Буратино" и мюзикле "31 июня" упрочили популярность актера, сделав его настоящей звездой советского кино. На фото: съемки кинофильма "Старая, старая сказка".
Работы в таких киносказках, как "Старая, старая сказка", "Тень", "Ослиная шкура", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Приключения Буратино" и мюзикле "31 июня" упрочили популярность актера, сделав его настоящей звездой советского кино. На фото: съемки кинофильма "Старая, старая сказка".
© РИА Новости . Александр МакаровПерейти в фотобанкВладмир Этуш рано начал заниматься преподавательской работой. В 1957 году ему доверили руководство первым курсом Щукинского училища, в 1976 году он получил звание профессора. на фото: Владимир Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина. 1971 год.
Владмир Этуш рано начал заниматься преподавательской работой. В 1957 году ему доверили руководство первым курсом Щукинского училища, в 1976 году он получил звание профессора. на фото: Владимир Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина. 1971 год.
В 1987-2003 годах Этуш был ректором Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина, а с 2003 года занимает пост его художественного руководителя. На фото: сцена из спектакля "Гамлет".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 1984 году Владимир Этуш был удостоен звания народного артиста СССР. На фото: кадр из кинофильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика".
В 1984 году Владимир Этуш был удостоен звания народного артиста СССР. На фото: кадр из кинофильма "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика".
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Этуш награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней. В 2013 году артист был удостоен ордена Александра Невского. На фото: церемония вручения государственных наград в Кремле. 2013 год.
Владимир Этуш награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней. В 2013 году артист был удостоен ордена Александра Невского. На фото: церемония вручения государственных наград в Кремле. 2013 год.