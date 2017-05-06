"Этуш — это классика!": люди на улице поздравляют актера с юбилеем

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Павел Гайков. Свое 95-летие отмечает народный артист Владимир Этуш. Несмотря на солидный возраст, Этуш остается верен профессии и продолжает выступать на сцене театра имени Вахтангова, где вечером 6 мая состоится бенефис актера в постановке Владимира Иванова. В апреле 2017-го Этуш, обладающий и без того богатейшей коллекцией наград и регалий, был отмечен премией "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Накануне юбилея артиста РИА Новости спросило у людей на улицах Москвы, за что они любят Владимира Этуша.

"Три магнитофона, три куртки замшевые…" Он такой смешной, такой забавный, у него такая гротесковая манера, такой интересный профиль! Сейчас другие звезды, у них юмор более грубый, а тогда он был не такой плоский", — Виктор Сосновцев, 74 года.

"Я хорошо отношусь вообще ко всему тому поколению актеров — их мастерство, школа были на уровне! Кино, театр — что ни возьми — тогда были какие-то магические. Знаете, часто говорят: "Вот раньше было, сейчас такого нет". Но это правда! Желаю ему добра, здоровья, долгих лет!" — Алексей, 35 лет.

© Мосфильм (1973) Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" © Мосфильм (1973) Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

"Хороший актер. Зритель ему верит, наслаждается, получает удовольствие. Чувство юмора у него потрясающее. Он может показать человека так, что действительно поверишь в него. Желаю ему здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов. Будем ждать новых ролей!" — Светлана, 46 лет.

"Конечно, люблю. Особенно за старые советские фильмы, "Ивана Васильевича" — в первую очередь. Его отличает индивидуальность. Лица современных актеров я путаю, у них нет индивидуальной манеры игры, особенно в сериалах. А актеры старого поколения запоминающиеся, на них хочется смотреть и смотреть, и дети мои смотрят старые фильмы", — Елена, 40 лет.

"А я знаю, что ему 95 исполняется. Я из Санкт-Петербурга и, когда приезжаю в Москву, всегда гуляю по Арбату, прохожу мимо театра Вахтангова. Там висит портрет Этуша и написана его краткая биография. Сегодня с удовольствием ее еще раз прочитала: что он фронтовик, что у него было тяжелое ранение — весь его путь. Я думаю, его прежде всего отличает любовь к жизни, людям, своим партнерам", — Алла Геннадиевна, 59 лет.

"В "Иване Васильевиче" его помню, других фильмах Гайдая. Хороший актер старой закалки, здоровья ему! Сейчас таких актеров нет. Сейчас зарабатывают деньги вместо того, чтобы вкладывать душу. Все стали какие-то политизированные, поэтому и такая разница", — Татьяна, 32 года.

"Этот старичок еще ого-го! В свои 95! Вот Шпак и Саахов — вроде бы два советских персонажа одной эпохи, но личности совершенно разные! Это говорит о том, что Этуш по меньшей мере отличный актер, и за одно это ему уже можно воздавать почести. Российское кино сейчас переживает не лучшие моменты, роли ему предлагают не самые яркие и хорошие, но он и с ними выполняет свою работу на 100%. А выступать в театре в 95 — это подвиг советского, российского, русского Актера с большой буквы! Я бы пожелал ему здоровья, сил и долгих лет жизни, жить такой же жизнью, какой он живет. Если человек до сих пор не отказался от своей профессии, если его знают, то честь ему, хвала и уважение от меня!" — Илья, 34 года.

"Как дитя советского периода я, конечно же, знаю и люблю Владимира Этуша, особенно его незабываемого Карабаса-Барабаса из сказки "Буратино". Я думаю, что он — наследие на все времена. Своих детей я ращу на сказках советского периода. Моей дочери 17 лет, она с удовольствием смотрит советские фильмы, в том числе и "Буратино". Я думаю, что актеров того времени и вообще людей того поколения отличают искренность, детскость. Это люди, которые смотрели на мир открытыми глазами и с открытой душой принимали все, что ложилось на их плечи, включая невзгоды Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Они всего за пять лет смогли победить послевоенную разруху!

Будем надеяться, что те посылы, которые оставили нам наши предки, сохранятся и будут и дальше связывать поколения. Я работаю в Интернациональном доме дружбы Пушкинского муниципального района, приехала в Москву, чтобы положить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, и считаю, что очень важно сохранять единство нации и помнить о корнях", — Юлия Левина, 42 года.

"Очень талантливый и хороший актер. В наше время таких нет. Актеры времен молодости наших родителей, по-моему, были самые лучшие. Раньше играли от души. Конечно, и тогда все хотели денег и славы, но все было по-другому, сейчас все стали слишком меркантильны", — Полина, 22 года.

"Этуш — это классика. Советский кинематограф, в сравнении с российским, гораздо качественнее. Эти фильмы добрые, светлые, позитивные, их приятно посмотреть в хорошей компании", — Олег, 24 года.