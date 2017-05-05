HBO выпустит спин-офф сериала "Игра престолов"

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Телеканал HBO сообщил в заявлении, что готовит спин-офф бьющего рекорды популярности сериала "Игра престолов".

Оригинальный сериал запускает летом этого года два финальных сезона, в которых будет в общей сложности 13 серий. Новый сериал будет "открытием других периодов в огромной и богатой вселенной Джорджа Мартина", говорится в сообщении телеканала.

Джордж Мартин — автор серии книг "Песнь льда и пламени", по которой снимается "Игра престолов". НВО не сообщает, о каком периоде будет сериал. Помимо пяти книг "Песни льда и пламени", Мартин написал три "Повести о Дунке и Эгге", чье действие происходит в том же мире, но примерно на 100 лет раньше других книг.

Как сообщала ранее газета New York Times, HBO вело переговоры с Мартином относительно нового сериала. Телеканал нанял четырех сценаристов, которые ищут в книгах Мартина источники для сценариев нового сериала. Сам Мартин тоже может принять участие в работе над сценарием, сообщает газета.

Фэнтези-цикл Мартина "Песнь льда и пламени" состоит на настоящий момент из пяти книг, по которым снято шесть сезонов телесериала "Игра престолов". Исчерпав материал книг, сериал пустился в "самостоятельное плавание", развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами, в то время как всему человечеству грозит уничтожение в результате нашествия потусторонних сил. Романы Мартина получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Сериал по книгам Мартина является наиболее популярным в США и в мире, его создатели получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.