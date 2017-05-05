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Культура

Дэвид Линч сообщил, что больше не будет снимать полнометражные фильмы

17:0305.05.2017
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© РИА Новости . Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКинорежиссер Дэвид Линч. Архивное фотоКинорежиссер Дэвид Линч. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Кинорежиссер Дэвид Линч заявил, что его фильм "Внутренняя империя" (Inland Empire), вышедший более десяти лет назад, станет последней снятой им полнометражной картиной, пишет газета Sydney Morning Herald.

Актеры сериала Твин Пикс во время презентации нового сезона на телеканале Showtime. 9 января 2017
© AP Photo / Steve Cohn/Invision for Showtime
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"Внутренняя империя" — трехчасовая драма, снятая на ручную цифровую видеокамеру. Картина была представлена в рамках Венецианского кинофестиваля в 2006 году.

"Сначала он не уверен, но потом приходит к решению: он действительно снял свой последний полнометражный фильм. "Да, это так", — говорит он", — пишет издание.

Первый полнометражный фильм Линча "Голова-ластик" (Eraserhead), над которым режиссер работал пять лет, вышел в 1977 году.

"Многое изменилось. Так много фильмов не показывают успеха по кассовым сборам, несмотря на то, что это могли быть отличные фильмы, а те вещи, которые оказывались кассовыми, это не то, что я хотел бы делать", — объяснил режиссер.

Ранее стало известно, что Линч работает над долгожданным новым сезоном американского сериала "Твин Пикс". Режиссер снял все 18 часов нового третьего сезона. Премьера ожидается 21 мая на телеканале Showtime.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson
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Оригинальный сериал "Твин Пикс" транслировался в 1990–1991 годах и представлял собой триллер с элементами мистики. В центре сюжета было убийство школьницы-подростка Лоры Палмер в вымышленном идиллическом городке Твин Пикс. Главную роль следователя, агента ФБР Дейла Купера исполнял Кайл Маклахлен. Пилотный эпизод сериала посмотрели рекордные 34 миллиона зрителей, но к концу второго сезона — который был снят по настоянию зрителей и вопреки первоначальной задумке режиссера — аудитория снизилась до 10 миллионов человек за серию.

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