Глобальная слежка и круги ада:
о чем говорит искусство
Проект павильона России на Венецианской биеннале
Анна Кочарова

На самой престижной и известной в мире выставке современного искусства — Венецианской биеннале – павильон России представляет в этом году выставку Theatrum Orbis.

Павильон России в городских садах биеннале был спроектирован архитектором Алексеем Щусевым и торжественно открыт в 1914 году. С тех пор свои работы там представили более 800 художников из России и СССР, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков, молодые авторы.

Павильон России, сады биеннале, Венеция
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция

С 2016 годом единым комиссаром павильона стал Семен Михайловский —искусствовед, ректор Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В этом году он пригласил для работы художников разных поколений: Гришу Брускина, Recycle Group (Андрей Блохин и Георгий Кузнецов) и Сашу Пирогову.

Латинское название проекта этого года отсылает нас к европейскому картографическому атласу XVI века. В начале XXI века художники и кураторы решили представить весь павильон как рассуждение о театре мира в его разных смыслах.

Террор и наше сознание. Гриша Брускин

Кто. Его работы находятся в крупнейших мировых музеях: от Пушкинского, Третьяковки и Русского музея до МоМА в Нью-Йорке и Центра Помпиду в Париже. В своем творчестве Гриша Брускин исследует то, как рождаются, бытуют и превращаются в руины культурные, исторические и идеологические мифы. Для павильона России в Венеции в этом году он создал проект "Смена декораций".

Гриша Брускин.
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция

О чем. "Мой проект посвящен понятию современности, которая изменилась в наши дни и которая меняется на глазах: от сирийской Пальмиры до Нью-Йорка и Москвы. Он посвящен новому миропорядку, где терроризм изменил нашу психологию и наше сознание. За нами следят, подсматривают и подслушивают по многу раз в день. И мы довольны, не возмущаемся, потому что это — гарантия нашей безопасности".

Гриша Брускин, Смена декораций
Гриша Брускин, Смена декораций
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
Гриша Брускин, Смена декораций
Гриша Брускин, Смена декораций
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
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Гриша Брускин, Смена декораций
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция

"Мой проект посвящен понятию массы, толпе. Толпе, которую в XIX веке понимали как единый организм, где человек теряет индивидуальность. И до современного понятия толпы как молчаливого большинства — по определению замечательного французского философа Жан Бодрийяра.

Любой теракт для меня, как для любого человека, — это трагедия. Но меня интересуют и корни этого. Мир изменился, с одной стороны, а с другой – остался таким, как прежде. Это происходит потому, что в современности проявляется древняя архаика. И это тоже очень важная тема для художественного исследования".

Девятый круг ада. Recycle Group

Кто. Художники из Краснодара Андрей Блохин и Георгий Кузнецов начали работать вместе в 2008-м. Два года спустя они получили самую престижную российскую награду в области современного искусства — премию Кандинского в номинации "Молодой художник". С этого момента начались их международные выставки.

Группа Recycle.
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция

О чем. "Наша часть называется Blocked Content (или "Заблокированный контент"). Это размышления о свободе информации в интернете, о том, как человек может жить внутри виртуального мира и социальных сетей. Его жизнь может длиться вечно, пока информация находится на серверах. И единственным ограничением является блокировка.

В своем проекте мы используем мобильное приложение, которое уже опубликовано. С помощью него зрители смогут увидеть дополненную реальность внутри экспозиции. Посетители увидят большие скульптуры, из которых торчат фрагменты человеческих тел – руки, ноги, головы – они как бы застряли".

Группа Recycle Blocked Content
Группа Recycle Blocked Content
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
Группа Recycle Blocked Content
Группа Recycle Blocked Content
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
Группа Recycle Blocked Content
Группа Recycle Blocked Content
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
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Группа Recycle Blocked Content
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция

"Зритель должен воспользоваться мобильным устройством или планшетами, которые будут в павильоне у смотрителей. И тогда он увидит этих персонажей иначе: с эффектом тепловизора. То есть можно будет понять, что они живые, у них есть плоть и кровь, они будут разблокированы.

Мы не даем оценку происходящему вокруг, это констатация факта. Во многом наш проект — аллегория ада, как он описан у Данте. И это наше видение будущего, наше понимание того, к чему могут привести все те процессы, которые мы наблюдаем уже сейчас".

От тьмы к свету. Саша Пирогова

Кто. Молодая художница Саша Пирогова говорит, что для нее главное — движение и ее возможности. Театральная игра и ритуал, перформанс и танец составляют главную тему художественного исследования.

Саша Пирогова.
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция

О чем. "Моя работа – это 10-минутное видео. Выставка посвящена теме жизни и смерти, соотношению и взаимодействию этих двух понятий. Я трансформировала это в тему света и темноты. Для меня темнота — не что-то устрашающее и пугающее, а просто то, что еще не заполнено светом. Мне важно передать динамику от темноты к свету, именно так строится мое видео — из темного к белому".

Саша Пирогова "Сад"
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция

"В целом мы все работали над своими проектами независимо. Но последовательность работ в павильоне очень важна, она формирует некоторый маршрут. Для меня важно быть именно в финале, где зритель приходит к свету".

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