На самой престижной и известной в мире выставке современного искусства — Венецианской биеннале – павильон России представляет в этом году выставку Theatrum Orbis.

Павильон России в городских садах биеннале был спроектирован архитектором Алексеем Щусевым и торжественно открыт в 1914 году. С тех пор свои работы там представили более 800 художников из России и СССР, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков, молодые авторы.