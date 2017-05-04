EBU рассказал, когда примет решение по санкциям к Украине и России

СТОКГОЛЬМ, 4 мая — РИА Новости, Людмила Божко. Возможные нарушения при проведении Евровидения-2017 будут обсуждаться после самого конкурса, об этом РИА Новости рассказали в Европейском вещательном союзе (EBU).

Ранее глава оргкомитета Евровидения Франк-Дитер Фрайлинг заявил немецкому порталу ZDF Heute, что EBU допускает возможность санкций в отношении Москвы и Киева из-за нарушений устава конкурса. По его словам, в ситуации с Юлией Самойловой украинские власти нарушили свое обязательство обеспечить выступление всех участниц, а представители России не присутствовали на обязательных встречах в начале года в Киеве, что также является нарушением правил.

Устав Евровидения предусматривает различные варианты санкций — от штрафа и лишения спонсорской поддержки EBU до отстранения страны от конкурса на срок до трех лет.

"Согласно обычной процедуре, если обнаружится, что какая-либо вещательная компания нарушила правила конкурса "Евровидение", то это будет обсуждено руководящим комитетом конкурса, референс-группой ESC (Евровидение) после окончания конкурса, где будет принято решение о необходимости дальнейших шагов", — говорится в официальном комментарии EBU.

Церемония открытия Евровидения-2017 пройдет в Киеве 7 мая. Полуфиналы конкурса запланированы на 9 и 11 число, а финал состоится 13 мая.