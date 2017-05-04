Террор, агрессия и грешники на выставке павильона России в Венеции

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Анна Кочарова. Павильон России на Венецианской биеннале современного представит в этом году проект Theatrum Orbis, посвященный проблемам современного мира. Открытие выставки состоится 10 мая.

Павильон России в городских садах биеннале был спроектирован архитектором Алексеем Щусевым. 29 апреля 1914 года его торжественно открыла президент Императорской Академии художеств великая княгиня Мария Павловна. С тех пор свои работы там представили более 800 художников из России и СССР, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков, молодые авторы.

С 2016 годом единым комиссаром павильона России на биеннале стал Семен Михайловский, искусствовед, ректор Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина.

В этом году, будучи куратором экспозиции, Михайловский пригласил для работы художников разных поколений: Гришу Брускина, работы которого находятся в ведущих мировых музеях, а также молодых авторов Сашу Пирогову и Recycle Group (Андрей Блохин и Георгий Кузнецов).

© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция Гриша Брускин, "Смена декораций" © Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция Гриша Брускин, "Смена декораций"

Экспозиция павильона России состоит из трех связанных между собой частей. Верхнюю анфиладу занимает многофигурная работа Гриши Брускина "Смена декораций", внизу – инсталляции Blocked Content группы Recycle. В последнем зале зрителей ждет видео Саши Пироговой "Сад". Важную роль в проекте играет и музыкальное сопровождение, специально созданное композитором Дмитрием Курляндским.

"Мой проект посвящен понятию современности, которая изменилась в наши дни, которая меняется на глазах: от сирийской Пальмиры до Нью-Йорка и Москвы. Новому миропорядку, где терроризм изменил нашу психологию и наше сознание,– рассказал в интервью РИА Новости один из участников выставки Гриша Брускин. – За нами следят, подсматривают и подслушивают по многу раз в день. И мы довольны, не возмущаемся, потому что это – гарантия нашей безопасности".

Выставка традиционно будет открыта полгода, до 26 ноября 2017.