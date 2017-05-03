Букмекеры вывели 17-летнего москвича в фавориты Евровидения-2017

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Коренной москвич Кристиан Костов, представляющий Болгарию на Евровидении-2017, вышел в лидеры букмекерских ставок. Об этом сообщает Metro.
Свою карьеру мальчик начинал в Москве. Он пел в студии "Непоседы", а также принимал участие в шоу Первого канала "Голос. Дети" в 2013 году. Как отмечает издание, представитель Болгарии станет самым молодым исполнителем Евровидения и первым участником, родившимся в 21 веке.
Газета подчеркивает, что шансы Кристиана на победу резко возросли после скандала с российской исполнительницей Юлией Самойловой. Скорее всего, юный москвич получит дополнительные голоса от русскоговорящего населения европейских стран, пишет Metro.
Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.