Музеи и театры расскажут о работе в годы Великой Отечественной войны

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские музеи, театры и библиотеки расскажут о своей работе в годы Великой Отечественной войны накануне Дня Победы, сообщает пресс-служба Минкультуры в среду.
В материале уточняется, что учреждения культуры будут публиковать личные драмы и официальные документы, свидетельства и архивные фотографии, газетные вырезки и воспоминания, передающиеся в рассказах от одного поколения к другому – рассказы обо всём том, что делали учреждения культуры для поддержки тыла и фронта.