Музеи и театры расскажут о работе в годы Великой Отечественной войны

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские музеи, театры и библиотеки расскажут о своей работе в годы Великой Отечественной войны накануне Дня Победы, сообщает пресс-служба Минкультуры в среду.

"Накануне Дня Победы российские музеи, театры, библиотеки и дома культуры вспоминают годы Великой Отечественной войны. Тысячи историй из разных уголков страны объединены темой "Память Победы" и публикуются под одноименным хэштегом в социальных сетях", — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что учреждения культуры будут публиковать личные драмы и официальные документы, свидетельства и архивные фотографии, газетные вырезки и воспоминания, передающиеся в рассказах от одного поколения к другому – рассказы обо всём том, что делали учреждения культуры для поддержки тыла и фронта.