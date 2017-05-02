Актриса Добржинская объяснила, почему не смогла сыграть спектакли в Крыму

МОСКВА/СЕВАСТОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Спектакль "Любовь по понедельникам" не будет показан в Ялте и Севастополе, а также еще в двух российских городах, исключительно из-за финансовых соображений, сообщила РИА Новости актриса "Содружества актеров театра Таганки" Мария Добржинская, занятая в постановке.

Ранее актеры Андрей Чернышов, Мария Добржинская, Вячеслав Разбегаев не приехали в Севастополь для участия в спектакле, антреприза прошла с заменой состава в воскресенье. В объявлении о замене актеров в Севастопольском центре культуры и искусств в качестве причины было сказано: "отказались принимать участие в данном спектакле, боясь получить отказ на въезд в Украину".

"Никакой политической подоплеки или нашего якобы нежелания выступать в Крыму из боязни, что нас не пустят на Украину, в этом нет. Это все отвратительные сплетни. Мы с удовольствием выступили бы перед крымчанами. Но наш спектакль – антреприза, и не всегда удается организаторам гастролей сойтись в договоренности по финансам. Никакой другой причины нет", — сказала Добржинская.

По ее словам, также комедию не покажут в Йошкар-Оле и Шатуре.

Объявление вывесили продюсеры

В свою очередь представитель принимающей стороны в Севастополе Елена Кодыченко обратила внимание на то, что объявление с объяснением об опасениях за получение права въезда на Украину вывесили продюсеры спектакля.

"Продюсеры спектакля поставили нас в известность (о замене артистов). Это произошло в самый последний момент, перед самим спектаклем. Если они посчитали правильным вывесить объявление с таким объяснением причин (опасения о запрете въезда на Украину – ред.) – значит это так", — сказала Кодыченко РИА Новости.

С организаторами спектакля в Крыму пока связаться не удалось.

Кодыченко пояснила, что такая ситуация возникла после концертов некоторых российских артистов в Крыму: въезд на Украину запретили в частности Михаилу Шуфутинскому и Стасу Пьехе. При этом актер Чернышов – уроженец Киева, там проживают его родители. Кодыченко не смогла уточнить, как к приезду в Крым отнеслись актеры, вышедшие на сцену: Павел Майков, Наталья Бочкарева и другие.

"Я не могу отвечать за них, но думаю, что они в курсе этой ситуации, артисты же общаются друг с другом. Значит, если их ничего не остановило, – значит так. Никто не знает, что будет дальше. Это лучше, чем отменить спектакль", — сказала собеседник агентства.

Некоторые зрители, купившие билеты на антрепризу, выразили неудовольствие по поводу замены актерского состава, сказала Кодыченко. Она выразила сожаление по этому поводу и попросила севастопольцев понять обстоятельства произошедшего.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".