Студия Алексея Учителя представила официальный постер фильма "Матильда"

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Студия "Рок" Алексея Учителя представила официальный постер фильма "Матильда", с которым картина выйдет в прокат 26 октября 2017 года. На постере изображены три главных действующих лица, составляющих сюжетный "любовный треугольник": император Николай II, балерина Матильда Кшесинская и вымышленный персонаж, офицер императорской армии Воронцов. Их роли в фильме исполняют немец Ларс Айдингер, польская актриса Михалина Ольшанска и российская звезда Данила Козловский соответственно.

© Предоставлено PR Агентство "Sarafan" Постер к фильму "Матильда" © Предоставлено PR Агентство "Sarafan" Постер к фильму "Матильда"

"Матильда" — один из самых масштабных и ожидаемых российских фильмов года. Его съемки прошли непосредственно в местах действия сюжета: в Большом, Мариинском и Александринском театрах, в Царском селе, Петергофе, Павловске, Юсуповском и Мраморном дворцах.

В фильме показаны знаковые события российской истории, такие как церемония коронации императора Николая II в Успенском соборе Московского Кремля и трагедия на Ходынском поле, для съемок которой было привлечено более двух тысяч актеров массовых сцен.

В создании картины, бюджет которой составил 25 миллионов долларов, участвовали многие известные актеры. Так, Сергей Гармаш исполнит роль Александра Третьего, а Ингеборга Дапкунайте — императрицы Марии Федоровны.

Музыкальным продюсером фильма выступил художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, который лично дирижировал оркестром во время записи музыки. Музыку к фильму сочинил американский композитор Марко Белтрами, дважды номинировавшийся на "Оскар" за работу над голливудскими лентами "Поезд на Юму" и "Повелитель бури".

Планируется, что премьера "Матильды" состоится 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, где долгие годы работала Кшесинская.