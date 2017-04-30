Путин наградил Киркорова Орденом Почета

С 30 октября по 30 ноября 1998 года Киркоров дал серию ежедневных концертов в рамках проекта "Только один месяц и только для Вас!". За этот музыкальный марафон артист попал в Книгу рекордов Гиннеса. На фото: первая Российская национальная музыкальная премия в Крокус Сити Холле.