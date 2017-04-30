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Культура

Путин наградил Киркорова Орденом Почета

14:3330.04.2017
4228318
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров. Архивное фотоПевец Филипп Киркоров. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российского певца Филиппа Киркорова Орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Путин поздравил певца Филиппа Киркорова с 50-летием
Ранее президент направил поздравительную телеграмму артисту по случаю его 50-летнего юбилея.

"Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о награждении Филиппа Киркорова Орденом Почета за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность", — говорится в сообщении.

Рекордсмен российской эстрады Филипп Киркоров
© РИА Новости . Галина Кмит Перейти в фотобанкФилипп Киркоров родился в 1967 году в Болгарии. Когда ему исполнилось пять лет, отец - певец Бедрос Киркоров - начал брать сына с собой на гастроли. На фото: Алла Пугачева и Филипп Киркоров на концерте международного музыкального фестиваля "Славянский базар-94".Алла Пугачева и Филипп Киркоров принимают участие в концерте международного музыкального фестиваля Славянский базар-94
© РИА Новости . Галина Кмит
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Филипп Киркоров родился в 1967 году в Болгарии. Когда ему исполнилось пять лет, отец - певец Бедрос Киркоров - начал брать сына с собой на гастроли. На фото: Алла Пугачева и Филипп Киркоров на концерте международного музыкального фестиваля "Славянский базар-94".
© РИА Новости . Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВ семилетнем возрасте Филипп вместе с родителями переехал в Москву. После школы он поступил в музыкальное училище имени Гнесиных на отделение музыкальной комедии, которое окончил с красным дипломом.Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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В семилетнем возрасте Филипп вместе с родителями переехал в Москву. После школы он поступил в музыкальное училище имени Гнесиных на отделение музыкальной комедии, которое окончил с красным дипломом.
© РИА Новости . Алексей ЛадыгинПерейти в фотобанкЕго дебют на телевидении состоялся в 1985 году. В программе "Шире круг" Киркоров исполнил песню "Алеша" на болгарском языке. На фото: Филипп Киркоров, Николай Басков и Оксана Федорова на съемке шоу "Новогодний парад звезд" для телеканала "Россия".Филипп Киркоров, Николай Басков и Оксана Федорова на съемке шоу Новогодний парад звезд для телеканала Россия
© РИА Новости . Алексей Ладыгин
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Его дебют на телевидении состоялся в 1985 году. В программе "Шире круг" Киркоров исполнил песню "Алеша" на болгарском языке. На фото: Филипп Киркоров, Николай Басков и Оксана Федорова на съемке шоу "Новогодний парад звезд" для телеканала "Россия".
© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ 1987 году певец получил приглашение на работу в "Ленинградский мюзик-холл" под руководством Ильи Рахлина. Год спустя состоялось его первой выступление на песенном конкурсе в Ялте. На фото: Выступление в финале конкурса красоты "Мисс Россия - 2010".Певец Филипп Киркоров во время выступления в финале конкурса красоты Мисс Россия - 2010
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В 1987 году певец получил приглашение на работу в "Ленинградский мюзик-холл" под руководством Ильи Рахлина. Год спустя состоялось его первой выступление на песенном конкурсе в Ялте. На фото: Выступление в финале конкурса красоты "Мисс Россия - 2010".
© РИА Новости . Руслан КривобокПерейти в фотобанкВ декабре 1988 года Киркоров присоединился к "Театру песни" Аллы Пугачевой. Во время работы в коллективе певец также принял участие в конкурсе "Ступень к Парнасу", где ему достался приз зрительских симпатий. На фото: Шоу-программа "ДруGoy" в Государственном Кремлевском Дворце.Певец Филипп Киркоров выступает с шоу-программой ДруGoy в Государственном Кремлевском Дворце
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
В декабре 1988 года Киркоров присоединился к "Театру песни" Аллы Пугачевой. Во время работы в коллективе певец также принял участие в конкурсе "Ступень к Парнасу", где ему достался приз зрительских симпатий. На фото: Шоу-программа "ДруGoy" в Государственном Кремлевском Дворце.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ конце 1989 года Киркоров покинул "Театр песни", а в 1990 году выпустил первый сольный альбом "Филипп" и начал активно гастролировать. На фото: Церемония награждения премии "МУЗ-ТВ 2012".Певец Филипп Киркоров, получивший награды юбилейной премии МУЗ-ТВ 2012
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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В конце 1989 года Киркоров покинул "Театр песни", а в 1990 году выпустил первый сольный альбом "Филипп" и начал активно гастролировать. На фото: Церемония награждения премии "МУЗ-ТВ 2012".
© РИА Новости . Игорь РуссакПерейти в фотобанкВ последующие семь лет певец ежегодно выпускал новые шоу-программы, которые собирали аншлаги на крупнейших концертных площадках страны. На фото: съемки новогоднего телевизионного мюзикла "Красная Шапочка".Певица Анастасия Стоцкая в роли лисы Алисы и певец Филипп Киркоров в роли Кота Базилио на съемках новогоднего телевизионного мюзикла Красная Шапочка
© РИА Новости . Игорь Руссак
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В последующие семь лет певец ежегодно выпускал новые шоу-программы, которые собирали аншлаги на крупнейших концертных площадках страны. На фото: съемки новогоднего телевизионного мюзикла "Красная Шапочка".
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКиркорова называют "Мистер Евровидение". В 1995 году певец принимал участие в конкурсе и занял 17 место. С 2004 года он продюсирует конкурсантов из России и стран СНГ. На фото: выступление на музыкальном фестивале "Песня года 2014".Певец Филипп Киркоров выступает на музыкальном фестивале Песня года 2014 в СК Олимпийский
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Киркорова называют "Мистер Евровидение". В 1995 году певец принимал участие в конкурсе и занял 17 место. С 2004 года он продюсирует конкурсантов из России и стран СНГ. На фото: выступление на музыкальном фестивале "Песня года 2014".
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ 1996 году Киркоров впервые получил Всемирную музыкальную премию World Music Awards в Монте-Карло за рекордные продажи аудиозаписей. На фото: шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце.Певец Филипп Киркоров выступает во время шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В 1996 году Киркоров впервые получил Всемирную музыкальную премию World Music Awards в Монте-Карло за рекордные продажи аудиозаписей. На фото: шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкС 30 октября по 30 ноября 1998 года Киркоров дал серию ежедневных концертов в рамках проекта "Только один месяц и только для Вас!". За этот музыкальный марафон артист попал в Книгу рекордов Гиннеса. На фото: первая Российская национальная музыкальная премия в Крокус Сити Холле.Певец Филипп Киркоров выступает на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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С 30 октября по 30 ноября 1998 года Киркоров дал серию ежедневных концертов в рамках проекта "Только один месяц и только для Вас!". За этот музыкальный марафон артист попал в Книгу рекордов Гиннеса. На фото: первая Российская национальная музыкальная премия в Крокус Сити Холле.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ июне 1999 года певец по приглашению Майкла Джексона представлял Россию в благотворительной программе "Michael Jackson and Friends. What more can I give". На фото: вручение премии "Женщина года 2015" по версии журнала Glamour.Певец Филипп Киркоров и фотомодель Виктория Лопырева на церемонии вручения премии Женщина года 2015 по версии журнала Glamour
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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В июне 1999 года певец по приглашению Майкла Джексона представлял Россию в благотворительной программе "Michael Jackson and Friends. What more can I give". На фото: вручение премии "Женщина года 2015" по версии журнала Glamour.
© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ 2002 году компания Philip Kirkorov Production приобрела на постановку русской версии мюзикла "Чикаго", в котором артист исполнил главную мужскую роль. Ведущая женская партия в постановке досталась Анастасии Стоцкой. На фото: съемки новогодней программы на Первом канале.Певец Филипп Киркоров на съемках новогодней программы на Первом канале
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В 2002 году компания Philip Kirkorov Production приобрела на постановку русской версии мюзикла "Чикаго", в котором артист исполнил главную мужскую роль. Ведущая женская партия в постановке досталась Анастасии Стоцкой. На фото: съемки новогодней программы на Первом канале.
© РИА Новости . Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ мае 2004 года певец решил на время покинуть сцену. Во время перерыва в гастрольной деятельности Киркоров активно занимался подготовкой конкурсантов для Евровидения. На фото: международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016".Певец Филипп Киркоров на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
© РИА Новости . Нина Зотина
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В мае 2004 года певец решил на время покинуть сцену. Во время перерыва в гастрольной деятельности Киркоров активно занимался подготовкой конкурсантов для Евровидения. На фото: международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016".
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОсенью 2007 года в честь 25-летия творческой деятельности артист устроил десять юбилейных концертов на сцене "Московской Оперетты", после чего отправился в мировой тур. На фото: коктейль по случаю выхода рейтинга "100 самых стильных" по версии журнала GQ.Певец Филипп Киркоров на коктейле по случаю выхода рейтинга 100 самых стильных по версии журнала GQ в ресторане Valenok в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Осенью 2007 года в честь 25-летия творческой деятельности артист устроил десять юбилейных концертов на сцене "Московской Оперетты", после чего отправился в мировой тур. На фото: коктейль по случаю выхода рейтинга "100 самых стильных" по версии журнала GQ.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ 2008 году Киркоров был отмечен почетным званием "Народный артист России". На фото: презентация парфюмерной коллекции Киркорова "Я" в Москве.Певец Филипп Киркоров на презентации собственной парфюмерной коллекции Я в Москве
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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В 2008 году Киркоров был отмечен почетным званием "Народный артист России". На фото: презентация парфюмерной коллекции Киркорова "Я" в Москве.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСейчас певец продолжает активную гастрольную деятельность. За годы творчества Киркоров выпустил 18 студийных альбомов. Помимо певческой и продюсерской карьеры, певец также снимается в кино. На фото: международный музыкальный фестиваль "Жара" в Баку.Певцы Филипп Киркоров и Ани Лорак во время международного музыкального фестиваля Жара в Баку
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Сейчас певец продолжает активную гастрольную деятельность. За годы творчества Киркоров выпустил 18 студийных альбомов. Помимо певческой и продюсерской карьеры, певец также снимается в кино. На фото: международный музыкальный фестиваль "Жара" в Баку.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ музыкальном "арсенале" певца более 150 дуэтов, трио и других совместных выступлений с различными исполнителями. На фото: Филипп Киркоров в Государственном Кремлевском Дворце.Певец Филипп Киркоров в Государственном Кремлевском Дворце
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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В музыкальном "арсенале" певца более 150 дуэтов, трио и других совместных выступлений с различными исполнителями. На фото: Филипп Киркоров в Государственном Кремлевском Дворце.
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Культура
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Michail Fresko
Это шутка такая ?
14:36
30.04.2017
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BLOKINROLLOW
Ужас
15:10
30.04.2017
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