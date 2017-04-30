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Культура

Американцы такого не слышали: Оливер Стоун рассказал о фильме про Путина

12:4330.04.2017
(обновлено: 12:57 30.04.2017)
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© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкАмериканский режиссер Оливер Стоун. Архивное фотоАмериканский режиссер Оливер Стоун. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил в интервью газете Sydney Morning Herald, что работает над фильмом о российском президенте Владимире Путине.

В 2016 году Стоун выступил продюсером и принял активное участие в фильме "Украина в огне", где взял интервью у Путина и бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"Господин Путин один из самых важных мировых лидеров и поскольку США объявили его врагом — великим врагом — я считаю, что очень важно, чтобы мы услышали то, что он может сказать", — заявил Стоун газете. Он добавил, что это не столько документальный фильм, сколько беседа в форме вопросов и ответов.

Режиссер Оливер Стоун. Архивное фото
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Оливер Стоун рассказал о фильме о Владимире Путине
О производстве ленты пока не было официально объявлено. Как отмечает издание, в картине будет показано отношения Путина к событиям в мире с того момента, как он впервые занял пост президента страны в 2000-м году.

"Это открывает целую точку зрения, о которой мы, американцы, не слышали", — отметил Стоун. По его словам, съемочная группа встречалась с президентом четыре раза за два года. По мнению режиссера, они "отдали должное" Путину, представив на фоне изложения фактов Запада его комментарии, которые могут объяснить точку зрения Москвы, в надежде предотвратить непонимание и опасную ситуацию на грани войны.

Как пояснил Стоун, он "изначально обсуждал с Путиным дело (бывшего агента спецслужб США Эдварда) Сноудена, и это есть в фильме". Мэтр убежден, что из этого выросло своего рода доверие, поскольку глава российского государства знал, что режиссер не будет это сильно редактировать.

Мастер масштабного кино Оливер Стоун
© AP Photo / Michael SohnУильям Оливер Стоун родился 15 сентября 1946 года в Нью-Йорке. Его отец был евреем, мать – католичкой французского происхождения. В качестве компромисса мальчика воспитывали в евангелистическом духе.Режиссер Оливер Стоун на премьере сериала Уолл Стрит: Деньги не спят в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Уильям Оливер Стоун родился 15 сентября 1946 года в Нью-Йорке. Его отец был евреем, мать – католичкой французского происхождения. В качестве компромисса мальчика воспитывали в евангелистическом духе.
© Ixtlan Corporation (1989)Одна из наиболее сильных работ Оливера Стоуна – антивоенная драма "Рожденный четвертого июля" (1989), основанная на реальных событиях, с Томом Крузом в главной роли. Фильм рассказывает о судьбе ветерана-инвалида, ставшего антивоенным активистом. Оливер Стоун также участвовал в написании сценария и продюсировании этой картины, а также сам снялся в фильме.Кадр из фильма Рожденный четвертого июля
© Ixtlan Corporation (1989)
Одна из наиболее сильных работ Оливера Стоуна – антивоенная драма "Рожденный четвертого июля" (1989), основанная на реальных событиях, с Томом Крузом в главной роли. Фильм рассказывает о судьбе ветерана-инвалида, ставшего антивоенным активистом. Оливер Стоун также участвовал в написании сценария и продюсировании этой картины, а также сам снялся в фильме.
© Edward R. Pressman Film Corporation (2010)Одним из наиболее успешных фильмов Оливера Стоуна критики называют ленту "Уолл Стрит: Деньги не спят" (2010), где в полной мере представлены жестокие реалии банковской жизни. Главные роли в картине исполняют Майкл Дуглас и Шайа ЛаБаф.Кадр из фильма Уолл Стрит: Деньги не спят
© Edward R. Pressman Film Corporation (2010)
Одним из наиболее успешных фильмов Оливера Стоуна критики называют ленту "Уолл Стрит: Деньги не спят" (2010), где в полной мере представлены жестокие реалии банковской жизни. Главные роли в картине исполняют Майкл Дуглас и Шайа ЛаБаф.
© AFP 2017 / Vince BucciОливер Стоун награжден тремя премиями Американской киноакадемии "Оскар". Первой он был удостоен в 1978 году за лучший адаптированный сценарий к картине Алана Паркера "Полуночный экспресс". Две остальные награды он получил уже как режиссер двух антивоенных лент – "Взвод" и "Рожденный четвертого июля".

На фото: режиссер Оливер Стоун на Голливудской "Аллее славы".Режиссер Оскар Оливер Стоун на Аллее Славы в Голливуде
© AFP 2017 / Vince Bucci
Оливер Стоун награжден тремя премиями Американской киноакадемии "Оскар". Первой он был удостоен в 1978 году за лучший адаптированный сценарий к картине Алана Паркера "Полуночный экспресс". Две остальные награды он получил уже как режиссер двух антивоенных лент – "Взвод" и "Рожденный четвертого июля".

На фото: режиссер Оливер Стоун на Голливудской "Аллее славы".
© Cinema 86 (1986)По мнению кинокритиков, по многим фильмам Оливера Стоуна можно изучать историю США. Еще одна его антивоенная картина – драма "Взвод" (1986) о войне во Вьетнаме с Томом Беренджером в главной роли. Оливер Стоун также написал сценарий к этому фильму.Кадр из фильма Взвод
© Cinema 86 (1986)
По мнению кинокритиков, по многим фильмам Оливера Стоуна можно изучать историю США. Еще одна его антивоенная картина – драма "Взвод" (1986) о войне во Вьетнаме с Томом Беренджером в главной роли. Оливер Стоун также написал сценарий к этому фильму.
© AP Photo / Pat SullivanВ 1967 году Оливер Стоун был призван в армию. Он воевал во Вьетнаме, участвовал в сражении за базу огневой поддержки Burt, дважды был ранен. Домой будущий режиссер вернулся с наградами, в частности, "Пурпурным сердцем" и "Бронзовой звездой".Режиссер Оливер Стоун на съемочной площадке
© AP Photo / Pat Sullivan
В 1967 году Оливер Стоун был призван в армию. Он воевал во Вьетнаме, участвовал в сражении за базу огневой поддержки Burt, дважды был ранен. Домой будущий режиссер вернулся с наградами, в частности, "Пурпурным сердцем" и "Бронзовой звездой".
© Alcor Films (1994)Оливер Стоун работал вместе с Квентином Тарантино. В 1994 году по их сценарию вышел фильм "Прирожденные убийцы" – история о молодых влюбленных Меллори и Микки, которые, словно подражая легендарным Бонни и Клайду, путешествуют по стране и убивают всех подряд. Главные роли в картине играют Вуди Харрельсон и Джульетт Льюис.Кадр из фильма Прирожденные убийцы
© Alcor Films (1994)
Оливер Стоун работал вместе с Квентином Тарантино. В 1994 году по их сценарию вышел фильм "Прирожденные убийцы" – история о молодых влюбленных Меллори и Микки, которые, словно подражая легендарным Бонни и Клайду, путешествуют по стране и убивают всех подряд. Главные роли в картине играют Вуди Харрельсон и Джульетт Льюис.
© Ixtlan Corporation (2012)Еще один остросюжетный и захватывающий криминальный триллер Оливера Стоуна – картина "Особо опасны" (2012), главные роли в которой исполнили Тейлор Китч, Блейк Лайвли и Аарон Тейлор-Джонсон.Кадр из фильма Особо опасны
© Ixtlan Corporation (2012)
Еще один остросюжетный и захватывающий криминальный триллер Оливера Стоуна – картина "Особо опасны" (2012), главные роли в которой исполнили Тейлор Китч, Блейк Лайвли и Аарон Тейлор-Джонсон.
© AFP 2017 / Max NashОливер Стоун женат на кореянке Сун-Чжун Юнг. Они вместе уже больше 20 лет. У пары есть общая дочь Тара.Режиссер Оливер Стоун с женой и дочерью на премьере своего фильма в Лондоне
© AFP 2017 / Max Nash
Оливер Стоун женат на кореянке Сун-Чжун Юнг. Они вместе уже больше 20 лет. У пары есть общая дочь Тара.
© AP Photo / Matt SaylesОливер Стоун дебютировал в кино как режиссер в 1971 году, представив свою короткометражную картину "Последний год во Вьетнаме". Очень скоро он вошел в небольшое сообщество кинематографистов, которые считались лицом "нового Голливуда".
На фото: режиссер Оливер Стоун с актерами Майклом Дугласом и Джошом Бролином на 63-м международном кинофестивале в Каннах.Режиссер Оливер Стоун с актерами Майклом Дугласом и Джошом Бролином на 63-м международном кинофестивале в Каннах
© AP Photo / Matt Sayles
Оливер Стоун дебютировал в кино как режиссер в 1971 году, представив свою короткометражную картину "Последний год во Вьетнаме". Очень скоро он вошел в небольшое сообщество кинематографистов, которые считались лицом "нового Голливуда".
На фото: режиссер Оливер Стоун с актерами Майклом Дугласом и Джошом Бролином на 63-м международном кинофестивале в Каннах.
© Egmond Film & Television (2004)В 2004 году вышла историческая картина Оливера Стоуна "Александр" об одной из самых значимых политических фигур древности с Колином Фарреллом в главной роли. Фильм получился масштабным и зрелищным. Однако критики считают эту работу далеко не самой лучшей экранизацией истории жизни Александра Македонского.Кадр из фильма Александр
© Egmond Film & Television (2004)
В 2004 году вышла историческая картина Оливера Стоуна "Александр" об одной из самых значимых политических фигур древности с Колином Фарреллом в главной роли. Фильм получился масштабным и зрелищным. Однако критики считают эту работу далеко не самой лучшей экранизацией истории жизни Александра Македонского.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкОливер Стоун сам снимался в некоторых своих фильмах. В частности, его можно увидеть в картинах "Битва за возвращение любви", "Уолл-Стрит", "Каждое воскресенье", "Дикие пальмы". В роли самого себя режиссер появляется в лентах "Песона нон-грата", "Команданте", "В поисках Фиделя".Американский режиссер Оливер Стоун отвечает на вопросы журналистов во время интервью
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Оливер Стоун сам снимался в некоторых своих фильмах. В частности, его можно увидеть в картинах "Битва за возвращение любви", "Уолл-Стрит", "Каждое воскресенье", "Дикие пальмы". В роли самого себя режиссер появляется в лентах "Песона нон-грата", "Команданте", "В поисках Фиделя".
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Фильм о Сноудене

Кадр из фильма Барри
© Black Bear Pictures, 2016
Запомните его таким: как Голливуд показывает американских президентов
Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Последней работой трехкратного обладателя премии "Оскар" стал фильм о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене, премьера которого прошла осенью 2016 года.

Картина рассказывает историю бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности, который в 2013 году передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

Сноуден вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. Затем Россия предоставила ему временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

Эдвард Сноуден и его подруга Линдсей Миллс в одном из российских театров в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Анатолий Кучерена
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Из России с любовью: Эдвард Сноуден прожил в Москве уже три года
Сюжет фильма развивается с момента, когда Сноуден еще не был агентом спецслужб, до самого скандала с утечкой секретной информации. Главную роль исполнил американский актер Джозеф Гордон-Левитт, а его подругу — актриса Шейлин Вудли. Лента выдержана в жанре "политический триллер", а сценарий основан на книге адвоката Сноудена с российской стороны Анатолия Кучерены под названием "Время спрута".

Хотя "Сноуден" не получил широкого признания зрителей, Стоуну, который поднимает самые неудобные для Америки вопросы, едва ли приходится удивляться непопулярности картины. Однако на одном из самых популярных и актуальных мировых фестивалей в Торонто, где состоялась премьера фильма, показ встретили овацией.

© Endgame Entertainment (2016)Кадр из фильма "Сноуден"
© Endgame Entertainment (2016)
Кадр из фильма "Сноуден"

"Украина в огне"

Американский режиссер Оливер Стоун, архивное фото
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Почему Украина в огне. Оливер Стоун призвал Трампа сказать правду
Картина "Украина в огне" рассказывает об истории Украины в период с 1941 по 2014 год. При этом в фильме внимание сосредоточено на националистических движениях, которые существовали во времена Второй мировой войны и участвовали вместе с нацистами в массовых убийствах евреев и поляков, во времена "холодной войны" поддерживались ЦРУ во времена, а в последние годы повлияли на мирные манифестации.

Стоун "из первых уст" узнал о том, какие события предшествовали Майдану, а также расспросил экс-президента Януковича об экономических сложностях 2013 года, отношениях с Россией, переговорах с ВМФ, а также о причинах выезда из страны.

Экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко рассказал в фильме о событиях переломной ночи 30 ноября, о том, кто, по его мнению, распорядился применить силу к митингующим, и что форсировало начало протестов.

Летом 2016 года "Украина в огне" получила награжу как лучшая документальная лента на кинофестивале в сицилийском городе Таормина.

Американский режиссер Оливер Стоун. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Стоун призвал Трампа рассекретить документы о конфликте на Украине
Тема Украины и позже не оставляла Стоуна. В феврале он заявил, что на месте американского президента Дональда Трампа рассекретил бы всю информацию по этой стране, так как граждане США не знают реального положения вещей.

Режиссер полагает, что за всеми важными событиями современности стоит ЦРУ, в том числе за конфликтом на Украине, "которая была их целью с самого начала холодной войны". Стоун также назвал "сказками" утверждения американского истеблишмента о том, что Россия якобы "захватила Крым, присутствует в Донбассе и вообще угрожает Украине".

По словам Стоуна, есть неопровержимые доказательства того, что Вашингтону нужен надуманный предлог, чтобы развязать войну.

"Это сумасшествие. США нужен страх, нужен враг и не один. Я думаю, что американская мощь строится на врагах, потому что они приносят деньги", — резюмировал режиссер.

Подробнее о биографии Оливера Стоуна читайте в справке РИА Новости>>

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Культура
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Константин Фофашкин
Не удивлюсь , если со Стоуном случится "несчастный случай"
13:29
30.04.2017
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александр вербин
Уверен что его благосостояние увеличится на пару миллиардов респект
13:09
30.04.2017
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