Американцы такого не слышали: Оливер Стоун рассказал о фильме про Путина

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил в интервью газете Sydney Morning Herald, что работает над фильмом о российском президенте Владимире Путине.

В 2016 году Стоун выступил продюсером и принял активное участие в фильме "Украина в огне", где взял интервью у Путина и бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"Господин Путин один из самых важных мировых лидеров и поскольку США объявили его врагом — великим врагом — я считаю, что очень важно, чтобы мы услышали то, что он может сказать", — заявил Стоун газете. Он добавил, что это не столько документальный фильм, сколько беседа в форме вопросов и ответов.

О производстве ленты пока не было официально объявлено. Как отмечает издание, в картине будет показано отношения Путина к событиям в мире с того момента, как он впервые занял пост президента страны в 2000-м году.

"Это открывает целую точку зрения, о которой мы, американцы, не слышали", — отметил Стоун. По его словам, съемочная группа встречалась с президентом четыре раза за два года. По мнению режиссера, они "отдали должное" Путину, представив на фоне изложения фактов Запада его комментарии, которые могут объяснить точку зрения Москвы, в надежде предотвратить непонимание и опасную ситуацию на грани войны.

Как пояснил Стоун, он "изначально обсуждал с Путиным дело (бывшего агента спецслужб США Эдварда) Сноудена, и это есть в фильме". Мэтр убежден, что из этого выросло своего рода доверие, поскольку глава российского государства знал, что режиссер не будет это сильно редактировать.

Фильм о Сноудене

Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Последней работой трехкратного обладателя премии "Оскар" стал фильм о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене, премьера которого прошла осенью 2016 года.

Картина рассказывает историю бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности, который в 2013 году передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

Сноуден вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. Затем Россия предоставила ему временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

Сюжет фильма развивается с момента, когда Сноуден еще не был агентом спецслужб, до самого скандала с утечкой секретной информации. Главную роль исполнил американский актер Джозеф Гордон-Левитт, а его подругу — актриса Шейлин Вудли. Лента выдержана в жанре "политический триллер", а сценарий основан на книге адвоката Сноудена с российской стороны Анатолия Кучерены под названием "Время спрута".

Хотя "Сноуден" не получил широкого признания зрителей, Стоуну, который поднимает самые неудобные для Америки вопросы, едва ли приходится удивляться непопулярности картины. Однако на одном из самых популярных и актуальных мировых фестивалей в Торонто, где состоялась премьера фильма, показ встретили овацией.

© Endgame Entertainment (2016) Кадр из фильма "Сноуден" © Endgame Entertainment (2016) Кадр из фильма "Сноуден"

"Украина в огне"

Картина "Украина в огне" рассказывает об истории Украины в период с 1941 по 2014 год. При этом в фильме внимание сосредоточено на националистических движениях, которые существовали во времена Второй мировой войны и участвовали вместе с нацистами в массовых убийствах евреев и поляков, во времена "холодной войны" поддерживались ЦРУ во времена, а в последние годы повлияли на мирные манифестации.

Стоун "из первых уст" узнал о том, какие события предшествовали Майдану, а также расспросил экс-президента Януковича об экономических сложностях 2013 года, отношениях с Россией, переговорах с ВМФ, а также о причинах выезда из страны.

Экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко рассказал в фильме о событиях переломной ночи 30 ноября, о том, кто, по его мнению, распорядился применить силу к митингующим, и что форсировало начало протестов.

Летом 2016 года "Украина в огне" получила награжу как лучшая документальная лента на кинофестивале в сицилийском городе Таормина.

Тема Украины и позже не оставляла Стоуна. В феврале он заявил, что на месте американского президента Дональда Трампа рассекретил бы всю информацию по этой стране, так как граждане США не знают реального положения вещей.

Режиссер полагает, что за всеми важными событиями современности стоит ЦРУ, в том числе за конфликтом на Украине, "которая была их целью с самого начала холодной войны". Стоун также назвал "сказками" утверждения американского истеблишмента о том, что Россия якобы "захватила Крым, присутствует в Донбассе и вообще угрожает Украине".

По словам Стоуна, есть неопровержимые доказательства того, что Вашингтону нужен надуманный предлог, чтобы развязать войну.

"Это сумасшествие. США нужен страх, нужен враг и не один. Я думаю, что американская мощь строится на врагах, потому что они приносят деньги", — резюмировал режиссер.

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