Оливер Стоун начал работу над фильмом о Путине

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил в интервью газете Sydney Morning Herald, что работает над фильмом о президенте РФ Владимире Путине.
"Господин Путин один из самых важных мировых лидеров и поскольку США объявили его врагом — великим врагом — я считаю, что очень важно, чтобы мы услышали то, что он может сказать", — заявил Стоун газете. Он добавил, что это не столько документальный фильм, сколько беседа в форме вопросов и ответов.
"Это открывает целую точку зрения, о которой мы, американцы, не слышали", — отметил Стоун. По его словам, съемочная группа встречалась с президентом РФ четыре раза за два года. Стоун отметил, что считает, что они "отдали должное" Путину, представив на фоне изложения фактов Запада его комментарии, которые могут объяснить точку зрения РФ, в надежде предотвратить непонимание и опасную ситуацию на грани войны.
Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Кроме того, его последней работой стал фильм о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене, премьера которого прошла осенью 2016 года.