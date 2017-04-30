Фильм "Озеро Восток. Хребет безумия" получил Гран-при Academia Film Olomouс

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российский документальный фильм об экспедиции в Антарктиду "Озеро Восток. Хребет безумия" режиссера Екатерины Еременко получил Гран-при старейшего фестиваля научного кино Academia Film Olomouc (AFO) в Чехии, сообщила пресс-служба киностудии имени М. Горького.

"Гран-при AFO российский фильм получил впервые с 1966 года", — говорится в сообщении

На фестиваль было подано более 3 тысяч заявок, в шорт-лист попали 20 фильмов, среди них фильм "Спасти планету", который продюсировал актер Леонардо Ди Каприо.

Еременко работала над созданием фильма 18 лет и стала первой в России женщиной, которая провела больше месяца на антарктической станции "Восток". Съемочной группе пришлось стать частью команды полярников, работающих в особо сложных условиях минусовых температур, и пройти через множество трудностей.

"Сказать, что я очень рада, — не сказать ничего. Этот фильм очень тяжело было делать, безумно тяжело. Мои близкие это видели. Но сейчас хочу поблагодарить руководство нашей российской антарктической экспедиции — за то, что поверили в меня; наших героических полярников и особенно Алексея Екайкина, который по моей просьбе снимал первое проникновение в озеро", — приводятся слова Еременко в релизе.

Российская премьера фильма "Озеро Восток. Хребет безумия" состоялась 9 апреля 2017 года.

Фестиваль AFO находится в одном ряду с лучшими европейскими фестивалями, ориентированными на документалистику научной тематики. Проходит при непосредственной поддержке и на базе Университета Палацкого в Оломоуце.

В программе представлены фильмы, посвящённые гуманитарным, общественным и естественным наукам. Помимо кинопоказов, в рамках проекта проходят лекции, презентации ученых.