В Минкультуры заявили, что наследие Рериха "никто не вывозит"

Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в Международном центре Рерихов. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в Международном центре Рерихов. Архивное фото

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Следственные действия в Международном центре Рериха (МЦР) близятся к завершению, рассказал РИА Новости советник главы Минкультуры Кирилл Рыбак, отметив, что наследие Рериха "никто не вывозит".

"Это эмоциональный окрас картины, которую дают МЦР и сочувствующие", — добавил Рыбак.

"Следственные мероприятия продолжаются вторые сутки и, надеюсь, они близятся к завершению. Работают следователи четко, грамотно, корректно. Со стороны "рериховской" общественности присутствует некоторое количество народа. С утра через интернет МЦР бросил клич, чтобы к центру приезжали волонтеры", — рассказал Рыбак.

По его словам, один из сотрудников МЦР "перебросил через забор усадьбы Лопухиных сумку с некими документами, но был замечен, сумку передали правоохранительными органам".

Четвертого апреля Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных в центре Москвы, где в настоящий момент располагается МЦР. Минкультуры РФ сообщило, что выселение МЦР направлено на обеспечение сохранности усадьбы Лопухиных. В самом центре заявили, что на территорию музея вошли люди в сопровождении правоохранителей и отказываются покидать ее, ссылаясь на решение суда о выселении МЦР из усадьбы Лопухиных.

Как сообщили в министерстве, усадьба Лопухиных еще осенью 2015 года перешла в федеральную собственность и была передана Государственному музею Востока, а законность таких действий Росимущества подтверждена решениями судов.

В Минкультуры РФ также рассказали, что Росимущество как собственник проводило проверки, в ходе которых были обнаружены многочисленные нарушения со стороны Международного центра Рерихов: "предоставление помещений третьим лицам, реконструкция строения без разрешительной документации, самовольная постройка объекта капитального строительства".

Отмечается, что договоры безвозмездного пользования с центром Рерихов были расторгнуты в судебном порядке, в том числе в связи с ненадлежащим содержанием объектов культурного наследия. Это подтверждается решениями Арбитражного суда, решениями судов общей юрисдикции, а также результатами проверок Мосгорнаследия, осуществляющего надзор за соблюдением законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия.