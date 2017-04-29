В Музее Востока объяснили происходящее в усадьбе Лопухиных

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Музей Востока решил поставить свою охрану в усадьбе Лопухиных в Москве, где в настоящее время располагается Международный центр Рерихов (МЦР), так как у него возникли опасения за сохранность зданий и находящихся в них музейных предметов; в МЦР утверждают, что эти действия незаконны и будут обжалованы в суде.

Четвертого апреля Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных в центре Москвы, где в настоящий момент располагается МЦР. Минкультуры РФ сообщило, что выселение МЦР направлено на обеспечение сохранности усадьбы Лопухиных. В самом центре заявили, что на территорию музея вошли люди в сопровождении правоохранителей и отказываются покидать ее, ссылаясь на решение суда о выселении МЦР из усадьбы Лопухиных.

"Решение по передаче в собственность музея Востока трёх зданий усадьбы Лопухиных уже вступило в свою силу. У нас возникло опасение за сохранность самой усадьбы и тех вещей, которые там находятся, поэтому мы решили сменить там охрану и поставить свою, чтобы у нас всегда был доступ к зданию", — рассказал РИА Новости директор Музея Востока Александр Седов.

По его словам, на территории усадьбы есть три здания, собственность на которые была передана музею по решению суда, а также самострой, внутри которого "одному богу известно", что хранится. "Сейчас дело в свои руки взяли люди из вневедомственной охраны, они оставили там наряды своих сотрудников", — уточнил собеседник агентства.

Вице-президент МЦР Александр Стеценко заявил РИА Новости, что решение суда ещё не вступило в силу, поэтому центр будет готовить апелляцию. "Произошёл захват музея без решения суда. Группа людей без каких-либо опознавательных знаков обманным путём зашли в здание и попытались его опечатать", — рассказал Стеценко.

При этом он отметил, что сотрудникам МЦР удалось им частично помешать и никаких картин и музейных экспонатов конфисковано не было. Седов также не подтвердил информацию о том, что какие-либо картины были конфискованы.

По информации Минкультуры, МЦР занимал усадьбу по договору аренды, однако после того, как центр не смог выполнить его условия, город в 2014 году предоставил ее по договору о безвозмездном пользовании, а в 2015 году усадьба была передана в федеральную собственность и позже — Музею Востока для создания там музея Рерихов.