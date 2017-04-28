Шнуров посвятил стихотворение президентским выборам во Франции

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о президентских выборах во Франции.

В тексте есть строчки о то, что экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон может победить, если возьмет имя кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

"Суета у французского трона! Я готов предложить вам пари: сто процентов победа Макрона, если имя возьмет он — Марин", — прочитал Шнуров свое произведение в интервью телеканалу RT.

Первый тур выборов президента Франции прошел 23 апреля. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.