Умер поэт Ион Деген

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 апр — РИА Новости. Советский танкист-ас, ветеран Великой Отечественной войны, поэт Ион Деген скончался в Израиле в возрасте 91 года, сообщил председатель Союза ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма Абрам Гринзайд.

"Мне только что позвонили и сообщили, что Ион Деген умер. Он очень болел. Ион для нас был знаменем, мы его очень ценили", — сказал руководитель одного из крупнейших ветеранских объединений Израиля.

Уйдя на фронт добровольцем со школьной скамьи, Деген заканчивал войну командиром танковой роты, имея на боевом счету 16 подбитых немецких танков и самоходных артиллерийских установок. Был несколько раз ранен. У него множество наград и два представления к званию Героя Советского Союза.

Литературную славу ему принесло стихотворение "Мой товарищ, в смертельной агонии…", но своим любимым он называл другое — "Воздух вздрогнул…", написанное в 1942 году во время боев на Северном Кавказе.

Всего танкист, ставший после войны врачом-ортопедом и переехавший в Израиль, написал полтора десятка книг прозы и поэзии.