Певицу Самойлову наградили за вклад в развитие музыки

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Певицу Юлию Самойлову и композитора Эдуарда Артемьева отметили дипломами за вклад в развитие российской музыкальной культуры, церемония награждения прошла в джаз-клубе Игоря Бутмана в рамках международного форума "Интеллектуальная собственность – ХХI век", сообщила пресс-служба Российского авторского общества (РАО).

Организаторами церемонии награждения выступили Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Торгово-промышленная палата РФ.

Российская участница конкурса "Евровидение-2017", которой был запрещен въезд на Украину, где в этом году проходит музыкальный смотр, "награды не ожидала и рассматривает ее как аванс", говорится в сообщении.

"Мой вклад в музыку пока незначителен, но я буду стараться держать марку. Надеюсь, мне удалось привнести частичку своего в нашу музыку. Раньше я исполняла чужие песни, теперь работаю над альбомом собственных. Одну из них – она называется "Лайт" — уже спела Кристина Орбакайте. Пока не буду раскрывать всех секретов относительно моего альбома, скажу лишь, что у меня арсенале более 15 песен собственного сочинения" — приводит пресс-служба слова Самойловой.

Президент Авторского Совета РАО Игорь Бутман отметил, что в современном мире от творческих людей много зависит. "Мы являемся силой, которая объединяет нас с остальным миром в стремлении быть прекраснее. На нас смотрит и нас слушает вся страна. Большое спасибо всем тем людям и организациям, которые всемерно поддерживают искусство и культуру!"- сказал музыкант.

Известный российский композитор Эдуарда Артемьев, для которого "награда стала приятным сюрпризом", согласился с мнением Бутмана. "Я согласен с Игорем Бутманом в том, что музыка объединяет народы. Она не имеет ни границ, ни партий. Парение свободного духа и мастерства. И российские музыканты подтверждают свое высокое искусство исполнения", — цитирует пресс-служба Артемьева.