Предатель, Бывалый и режиссер: жизнь Евгения Моргунова в трех его амплуа

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Виктория Сальникова. Девяносто лет назад родился Евгений Моргунов, ведущий советский актер комедийного жанра. Грозный Бывалый, простодушный Балбес и робкий Трус — эта троица, воплощенная на экранах Евгением Моргуновым, Юрием Никулиным и Георгием Вициным, без преувеличения знакома всем.

"Уважаемый Иосиф Виссарионович, примите меня в искусство. Я рабочий Сокольнического вагоноремонтного завода СВАРЗ, болваночник, хочу быть в искусстве, участвовал в самодеятельности, работал в массовке на "Мосфильме". Но директор нашего завода препятствует этому стремлению. Я хочу быть как Станиславский, Немирович-Данченко", — именно с этого наивного, но искреннего письма, подписанного "Товарищу Сталину от Жени Моргунова", началась карьера актера.

Ему тогда было 16 лет, он жил вдвоем с мамой, которая работала санитаркой в московском роддоме. Денег всегда не хватало, и с 14 лет ему пришлось устроиться на завод. По вечерам он играл в сценках местного клуба. Позже Моргунов вспоминал, что ему вручили на заводе почетную грамоту за самоотверженный труд. "Я и не подозревал, что тружусь так здорово, просто работал, как и все, по двенадцать часов в сутки", — говорил он.

Сталину приходило много писем с просьбами о помощи, но послание Моргунова его, видимо, по-особенному тронуло. Как еще можно объяснить то, что генсек дал личное распоряжение: направить на прослушивание.

Моргунова взяли, и вскоре ему досталась первая серьезная роль в кино, которая обернулась лишь неудачами.

Предатель

© Студия Горького (1948) Кадр из фильма "Молодая гвардия" © Студия Горького (1948) Кадр из фильма "Молодая гвардия"

Роль Евгения Стаховича (в версии 1960-х годов — Геннадия Почепцова) в фильме "Молодая гвардия" Сергея Герасимова принесла Моргунову известность, правда, не ту, на которую может рассчитывать начинающий артист. В масштабной экранизации одноименного романа Александра Фадеева 21-летний Моргунов должен был сыграть Евгения Стаховича, подпольщика, который якобы сдал товарищей.

Фильм был подвергнут серьезным исправлениям, Стахович превратился в Почепцова, да и сама роль была сильно сокращена. В новой редакции картины Моргунов почти не фигурировал. Но ему все равно удалось создать яркий и убедительный образ подпольщика-предателя, и он запомнился зрителям. Известна история, как во время гастролей в одном из городков на актера напали мальчишки — они думали, что выследили настоящего врага народа.

Однако слава и успех достались партнерам Моргунова по съемкам — Владимиру Иванову, Нонне Мордюковой, Инне Макаровой и другим. Моргунов, студент ВГИКа, в отместку решил подшутить над своим учителем Сергеем Герасимовым и спрятал его правительственную награду. Искали долго. Когда же нашли, то сразу поняли, чья это была шутка. Герасимову она не понравилась. Розыгрыш стоил актеру пяти лет забвения.

Бывалый

Стройный и подтянутый Евгений Моргунов после съемок "Молодой гвардии" начал стремительно набирать вес. В 25 лет у него обнаружили диабет, к тому же он испытывал сильный стресс из-за неудач в карьере. К 1960 году внешность актера стала "канонической" — из Евгения Стаховича Моргунов превратился в Бывалого.

Известно точное время рождения знаменитой троицы — Балбеса, Труса и Бывалого. По словам директора Музея трех актеров Владимира Цукермана, худсовет "Мосфильма" утвердил исполнителей короткометражного фильма Леонида Гайдая "Пес Барбос и необычный кросс" 27 декабря 1960 года в 17 часов 30 минут.

Георгия Вицина на роль Труса утвердили сразу. Он уже снимался у Гайдая. На роль Балбеса пробовались несколько актеров, но Юрий Никулин очаровал режиссера. Бывалого же должен был сыграть Иван Любезнов, но тот не захотел бегать от собаки. А Евгений Моргунов согласился. Его карьеру нельзя было назвать успешной: роли были, но его имя далеко не всегда попадало в титры. "Толстый немец" в "Судьбе человека", "санитар" в "Первых радостях", "комендант снежного городка" в "Василии Сурикове". Это были эпизоды, не более.

Роль Бывалого Евгений Моргунов "примерил" десять раз — и не всегда для кино. В 1965 году троица приняла участие в "Голубом огоньке". В 1968-м, после съемок "Семь стариков и одна девушка", Юрий Никулин покинул проект. По словам Цукермана, актер с неохотой согласился сниматься в "Кавказской пленнице". Сценарий казался ему скучным, но Гайдай его уговорил. Моргунов очень не хотел, чтобы троица распадалась. Он сам писал сценарии, но бесполезно. После ухода Никулина Бывалый и Трус дважды появились в кино: последний фильм — "Комедия давно минувших дней" — увидел свет в 1980 году.

После 1980 года Моргунов вновь стал актером одного эпизода. Да, была роль Соева в "Покровских воротах" и еще несколько в лентах 1990-х годов. Но в основном, несмотря на опыт, любовь и признание, его брали на роли "хозяина козы" и "пьяного футбольного судьи". Последним его фильмом стало "Райское яблочко", снятое в 1998 году. Моргунов сыграл начальника охраны Всеволода Тюбикова. Ни одной главной роли в его карьере так и не случилось, но это не помешало ему вписать свое имя в историю отечественного кинематографа.

Режиссер

Евгений Моргунов пробовал себя как режиссер. В 1963 году он снял свою первую и единственную ленту "Когда казаки плачут". Это 26-минутнная комедия, в основу сюжета которой положен рассказ Михаила Шолохова "О Колчаке, крапиве и прочем".

Евгений Моргунов снял ленту о бабьем бунте на берегу Дона. Активистка Настя возвращается в родной хутор из города и рассказывает сельчанкам о новом быте, который пришел на смену патриархальному укладу. Казаки поднимают женщин на смех, но вскоре те бунтуют и перебираются на другую сторону Дона. Мужчины, не привычные к женской работе, начали разрабатывать план по возврату жен.

© Мосфильм Кадр из фильма "Покровский ворота" © Мосфильм Кадр из фильма "Покровский ворота"

Хотя у фильма появились поклонники, режиссерская карьера Евгения Моргунова не состоялась. Все-таки актерское амплуа было ему ближе.

"Он не относился к роли как к чему-то серьезному, поэтому никогда не выстраивал образ. Так что образа как такового и не сложилось, за исключением Бывалого. Поэтому он и не запомнился. Он был чего-то там, говорил там в интонации и убегал куда-то. Убегал продолжать играть и жить, но не там, где нужно", — сказал киновед Александр Шпагин.