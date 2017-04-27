США
27.0427 апреля09:15МСК
USD56.31+0.47
EUR61.51+0.71
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Предатель, Бывалый и режиссер: жизнь Евгения Моргунова в трех его амплуа

09:0027.04.2017
03780
© РИА Новости . РИА НовостиПерейти в фотобанкГ. Вицин, Е. Моргунов и Ю. Никулин в фильме СамогонщикиГ. Вицин, Е. Моргунов и Ю. Никулин в фильме Самогонщики
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Виктория Сальникова. Девяносто лет назад родился Евгений Моргунов, ведущий советский актер комедийного жанра. Грозный Бывалый, простодушный Балбес и робкий Трус — эта троица, воплощенная на экранах Евгением Моргуновым, Юрием Никулиным и Георгием Вициным, без преувеличения знакома всем. 

"Уважаемый Иосиф Виссарионович, примите меня в искусство. Я рабочий Сокольнического вагоноремонтного завода СВАРЗ, болваночник, хочу быть в искусстве, участвовал в самодеятельности, работал в массовке на "Мосфильме". Но директор нашего завода препятствует этому стремлению. Я хочу быть как Станиславский, Немирович-Данченко", — именно с этого наивного, но искреннего письма, подписанного "Товарищу Сталину от Жени Моргунова", началась карьера актера. 

© РИА Новости . Георгий Тер-ОванесовПерейти в фотобанкАктер Моргунов
© РИА Новости . Георгий Тер-Ованесов
Перейти в фотобанк
Актер Моргунов

Карьера Евгения Моргунова началась с "шуточного" письма Сталину
Ему тогда было 16 лет, он жил вдвоем с мамой, которая работала санитаркой в московском роддоме. Денег всегда не хватало, и с 14 лет ему пришлось устроиться на завод. По вечерам он играл в сценках местного клуба. Позже Моргунов вспоминал, что ему вручили на заводе почетную грамоту за самоотверженный труд. "Я и не подозревал, что тружусь так здорово, просто работал, как и все, по двенадцать часов в сутки", — говорил он. 

Сталину приходило много писем с просьбами о помощи, но послание Моргунова его, видимо, по-особенному тронуло. Как еще можно объяснить то, что генсек дал личное распоряжение: направить на прослушивание. 

Моргунова взяли, и вскоре ему досталась первая серьезная роль в кино, которая обернулась лишь неудачами. 

Предатель

© Студия Горького (1948)Кадр из фильма "Молодая гвардия"
© Студия Горького (1948)
Кадр из фильма "Молодая гвардия"

Роль Евгения Стаховича (в версии 1960-х годов — Геннадия Почепцова) в фильме "Молодая гвардия" Сергея Герасимова принесла Моргунову известность, правда, не ту, на которую может рассчитывать начинающий артист. В масштабной экранизации одноименного романа Александра Фадеева 21-летний Моргунов должен был сыграть Евгения Стаховича, подпольщика, который якобы сдал товарищей. 

Фильм был подвергнут серьезным исправлениям, Стахович превратился в Почепцова, да и сама роль была сильно сокращена. В новой редакции картины Моргунов почти не фигурировал. Но ему все равно удалось создать яркий и убедительный образ подпольщика-предателя, и он запомнился зрителям. Известна история, как во время гастролей в одном из городков на актера напали мальчишки — они думали, что выследили настоящего врага народа. 

Однако слава и успех достались партнерам Моргунова по съемкам — Владимиру Иванову, Нонне Мордюковой, Инне Макаровой и другим. Моргунов, студент ВГИКа, в отместку решил подшутить над своим учителем Сергеем Герасимовым и спрятал его правительственную награду. Искали долго. Когда же нашли, то сразу поняли, чья это была шутка. Герасимову она не понравилась. Розыгрыш стоил актеру пяти лет забвения.

Бывалый

© РИА Новости . РИА НовостиПерейти в фотобанкСцена из фильма "Кавказская пленница"
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сцена из фильма "Кавказская пленница"

Стройный и подтянутый Евгений Моргунов после съемок "Молодой гвардии" начал стремительно набирать вес. В 25 лет у него обнаружили диабет, к тому же он испытывал сильный стресс из-за неудач в карьере. К 1960 году внешность актера стала "канонической" — из Евгения Стаховича Моргунов превратился в Бывалого.

Известно точное время рождения знаменитой троицы — Балбеса, Труса и Бывалого. По словам директора Музея трех актеров Владимира Цукермана, худсовет "Мосфильма" утвердил исполнителей короткометражного фильма Леонида Гайдая "Пес Барбос и необычный кросс" 27 декабря 1960 года в 17 часов 30 минут. 

Георгия Вицина на роль Труса утвердили сразу. Он уже снимался у Гайдая. На роль Балбеса пробовались несколько актеров, но Юрий Никулин очаровал режиссера. Бывалого же должен был сыграть Иван Любезнов, но тот не захотел бегать от собаки. А Евгений Моргунов согласился. Его карьеру нельзя было назвать успешной: роли были, но его имя далеко не всегда попадало в титры. "Толстый немец" в "Судьбе человека", "санитар" в "Первых радостях", "комендант снежного городка" в "Василии Сурикове". Это были эпизоды, не более. 

© РИА Новости . РИА НовостиПерейти в фотобанкГ. Вицин, Ю. Никулин и Е. Моргунов в фильме "Кавказская пленница"
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Г. Вицин, Ю. Никулин и Е. Моргунов в фильме "Кавказская пленница"

Г. Вицин, Ю. Никулин и Е. Моргунов в фильме Кавказская пленница
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
"Хорошо жить еще лучше": крылатые фразы героев Никулина
Роль Бывалого Евгений Моргунов "примерил" десять раз — и не всегда для кино. В 1965 году троица приняла участие в "Голубом огоньке". В 1968-м, после съемок "Семь стариков и одна девушка", Юрий Никулин покинул проект. По словам Цукермана, актер с неохотой согласился сниматься в "Кавказской пленнице". Сценарий казался ему скучным, но Гайдай его уговорил. Моргунов очень не хотел, чтобы троица распадалась. Он сам писал сценарии, но бесполезно. После ухода Никулина Бывалый и Трус дважды появились в кино: последний фильм — "Комедия давно минувших дней" — увидел свет в 1980 году. 

После 1980 года Моргунов вновь стал актером одного эпизода. Да, была роль Соева в "Покровских воротах" и еще несколько в лентах 1990-х годов. Но в основном, несмотря на опыт, любовь и признание, его брали на роли "хозяина козы" и "пьяного футбольного судьи". Последним его фильмом стало "Райское яблочко", снятое в 1998 году. Моргунов сыграл начальника охраны Всеволода Тюбикова. Ни одной главной роли в его карьере так и не случилось, но это не помешало ему вписать свое имя в историю отечественного кинематографа.

Режиссер

© РИА Новости . Борис КауфманПерейти в фотобанкАртист кино, болельщик "Спартака" Евгений Моргунов (справа) на стадионе
© РИА Новости . Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
Артист кино, болельщик "Спартака" Евгений Моргунов (справа) на стадионе

Евгений Моргунов пробовал себя как режиссер. В 1963 году он снял свою первую и единственную ленту "Когда казаки плачут". Это 26-минутнная комедия, в основу сюжета которой положен рассказ Михаила Шолохова "О Колчаке, крапиве и прочем". 

Евгений Моргунов снял ленту о бабьем бунте на берегу Дона. Активистка Настя возвращается в родной хутор из города и рассказывает сельчанкам о новом быте, который пришел на смену патриархальному укладу. Казаки поднимают женщин на смех, но вскоре те бунтуют и перебираются на другую сторону Дона. Мужчины, не привычные к женской работе, начали разрабатывать план по возврату жен. 

© МосфильмКадр из фильма "Покровский ворота"
© Мосфильм
Кадр из фильма "Покровский ворота"

Хотя у фильма появились поклонники, режиссерская карьера Евгения Моргунова не состоялась. Все-таки актерское амплуа было ему ближе. 

"Он не относился к роли как к чему-то серьезному, поэтому никогда не выстраивал образ. Так что образа как такового и не сложилось, за исключением Бывалого. Поэтому он и не запомнился. Он был чего-то там, говорил там в интонации и убегал куда-то. Убегал продолжать играть и жить, но не там, где нужно", — сказал киновед Александр Шпагин.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена