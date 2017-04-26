Доклад IFPI: рэпер Дрейк возглавил рейтинг самых продаваемых исполнителей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Канадский рэпер Дрейк стал самым популярным и продаваемым музыкантов 2016 года, говорится в докладе Международной федерации производителей фонограмм (IFPI).

В 2015 году этот рейтинг возглавляла певица Адель, завоевавшая в этом году пять статуэток "Грэмми". В докладе IFPI она опустилась на четвертое место.

Второе место в рейтинге занял музыкант Дэвид Боуи, который скончался 10 января 2016 года в возрасте 69 лет в Нью-Йорке. Тройку лидеров закрывает музыкальная группа Coldplay.

В десятку лидеров также вошли Джастин Бибер, Twenty One Pilots, Бейонсе, Рианна, The Weeknd и американский певец Принс, скончавшийся в апреле 2016 года.