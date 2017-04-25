Умерла писатель Елена Ржевская, участвовавшая в поисках тела Гитлера

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Мастер военной прозы Елена Каган, известная под псевдонимом Ржевская, умерла во вторник на 98-м году жизни, сообщила в Facebook ее внучка Любовь Сумм.

В годы Великой Отечественной войны Каган попала на фронт военным переводчиком подо Ржевом – впоследствии она взяла псевдоним в честь этого города.

Во время штурма Берлина она участвовала в поисках тела Адольфа Гитлера и его опознании. По словам внучки писательницы, несколько дней на хранении у Ржевской была челюсть фюрера – подлинность тела проверяли, сопоставляя зубы с их описанием в медицинской карте.

Елена Ржевская была членом Союза писателей СССР и российского ПЕН-Центра. Ее перу принадлежат такие книги, как "Берлин, май 1945", "Февраль – кривые дороги", "Ближние подступы", "Знаки препинания", "За плечами XX век".