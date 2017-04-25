США
25.0425 апреля13:56МСК
USD55.85-0.23
EUR60.79-0.05
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Минкульт не будет учитывать заключение экспертов по "Матильде"

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (37)
13:4225.04.2017
(обновлено: 13:45 25.04.2017)
01563
© ТПО РокКадр из фильма МатильдаКадр из фильма Матильда
© ТПО Рок

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министерство культуры не будет учитывать экспертное заключение по фильму "Матильда", поскольку оно было сделано еще до выхода картины на экраны. Об этом журналистам заявил первый замглавы ведомства Владимир Аристархов.

Собираетесь ли вы смотреть фильм "Матильда", если он выйдет в прокат?
Результаты
Собираетесь ли вы смотреть фильм "Матильда", если он выйдет в прокат?

  • 27.2%

    Да

  • 37.4%

    Нет

  • 19.8%

    Не собирался(лась), но после скандалов решил(а) посмотреть

  • 15.6%

    Не интересуюсь современным кинематографом
Все опросы
Голосовать
"Оно сделано, не видя фильма, что это за заключение?" — заявил чиновник.

Аналогичную точку зрения ранее высказал министр Владимир Мединский. Споры вокруг фильма он назвал "вакханалией демократии".
"Это вакханалия демократии. Как можно судить фильм, которого еще никто не видел?" — сказал Мединский.

Что сказали эксперты

Инициатором экспертизы по фильму, который еще не вышел на экраны, стала депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее словам, специалисты, изучив трейлеры и сценарий картины, дали отрицательное заключение.

Кадр из фильма Матильда. Архивное фото
© Фото : предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК"
Кинематографисты написали открытое письмо в защиту "Матильды" Учителя
Комиссия пришла к выводу, что в "Матильде" "образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан", поскольку фильм формирует ложный образ российского императора как "неадекватного и нравственно растленного человека". Кроме того, по мнению экспертов, авторы ленты неоднократно подменяют факты "художественным" вымыслом.

Эксперты посчитали, что публичный показ фильма недопустим" в связи с высокой степенью провокативности и уничижения".

Реакция создателей

На прошлой неделе скандал вокруг картины прокомментировал режиссер Алексей Учитель. По его словам, он уже устал от "войны" с Поклонской.

"Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления", — заявил режиссер.

Учитель также раскритиковал заключение экспертов, которые сделали свои выводы еще до презентации фильма.

Режиссер Алексей Учитель. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Учитель назвал бесполезной и ненужной дискуссию вокруг фильма "Матильда"
"В их так называемом "экспертном заключении" упоминается слово "манипуляция", но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину", — подчеркнул он.

"Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение", — добавил создатель картины.

Режиссера поддержал и продюсер фильма Александр Достман. По его словам, проверка фильма, которого никто не видел, — "кинокомедия какая-то, удивительная глупость".

"И еще удивительно то, что все идут у Натальи Поклонской на поводу, считаются с ее мнением, ей-то я уже перестал удивляться. Но остальные же не должны разум терять… Такие выводы, не видя материала, нормальный, интеллигентный, образованный человек делать не может", — добавил продюсер.

Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости . Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Искушение "Матильдой": какие еще фильмы невзлюбили верующие
В феврале российские деятели культуры выступили с открытым письмом в поддержку создателей "Матильды". Бумагу, в частности, подписали режиссеры Андрей Прошкин, Павел Лунгин, Борис Хлебников, Алексей Федорченко, Марина Разбежкина, Алексей Попогребский и другие.

"Фильм Алексея Учителя "Матильда" запланирован к выходу в прокат только в октябре 2017 года, и его еще никто не видел. Но уже не первый месяц против картины ведется кампания, которую лишь недальновидные люди могут счесть своеобразной рекламой", — говорится в письме.

Позиция Поклонской

Сама депутат заявила, что начала разбирательство по "Матильде" из-за обращений жителей страны.

Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Легойда: свобода творчества связана с нравственной ответственностью
"Я выполняю свою работу, на мое имя поступило огромное, колоссальное количество жалоб. Не менее 20 тысяч обращений, причем это граждане разных конфессий и разных организаций из разных стран… Я получаю со всех уголков света обращения", — заявила Поклонская в интервью радио Sputnik.

Она также прокомментировала скандал вокруг картины.

"В данном случае, я полагаю, нужно провести спокойно проверки и посмотреть, не нарушены ли конституционные права других граждан. Если обнаружится, что допущены такие нарушения, то следует принять соответствующие меры по их устранению либо недопущению, пресечению данных нарушений конституционных прав граждан", — отметила она.

Кадр из трейлера фильма Матильда. Архивное фото
Создатели "Матильды" не получали писем от "Христианского государства"
По ее словам, мнение людей по поводу фильма необходимо учитывать.

"Если бы фильм был с какой-то другой тематикой, и главными героями были бы не наши православные святые, наверняка он не вызывал бы такой резонанс и таких жалоб. Есть откровенные фильмы, есть очень откровенные, есть жуткие фильмы, есть красивые, есть некрасивые — о вкусах не спорят. Мне никто не писал, что какой-то фильм о природе, о любовных романах, о выдуманных персонажах задевает чьи-то чувства. А когда эти персонажи святые, конечно, люди имеют право обратиться", — сказала Наталья Поклонская.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оценивать фильм, который еще не готов, "по меньшей мере, странно".

"Мы с вами не знаем, кто именно эти эксперты и в рамках каких полномочий они пришли к такому выводу", — отметил Песков.

О чем фильм

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В Кремле советуют посмотреть фильм "Матильда", прежде чем комментировать
Фильм "Матильда" рассказывает о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграет Михалина Ольшанска из Польши, а Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.

В съемках фильма, бюджет которого составил 25 миллионов долларов, участвовали многие известные актеры. Так, Сергей Гармаш исполнит роль Александра Третьего, а Ингеборга Дапкунайте — императрицы Марии Федоровны.

Премьера "Матильды" пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, где долгие годы работала Кшесинская. В широкий прокат фильм должен выйти 25 октября.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена