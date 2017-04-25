Минкульт не будет учитывать заключение экспертов по "Матильде"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министерство культуры не будет учитывать экспертное заключение по фильму "Матильда", поскольку оно было сделано еще до выхода картины на экраны. Об этом журналистам заявил первый замглавы ведомства Владимир Аристархов.

"Оно сделано, не видя фильма, что это за заключение?" — заявил чиновник.

Аналогичную точку зрения ранее высказал министр Владимир Мединский. Споры вокруг фильма он назвал "вакханалией демократии".

"Это вакханалия демократии. Как можно судить фильм, которого еще никто не видел?" — сказал Мединский.

Что сказали эксперты

Инициатором экспертизы по фильму, который еще не вышел на экраны, стала депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее словам, специалисты, изучив трейлеры и сценарий картины, дали отрицательное заключение.

Комиссия пришла к выводу, что в "Матильде" "образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан", поскольку фильм формирует ложный образ российского императора как "неадекватного и нравственно растленного человека". Кроме того, по мнению экспертов, авторы ленты неоднократно подменяют факты "художественным" вымыслом.

Эксперты посчитали, что публичный показ фильма недопустим" в связи с высокой степенью провокативности и уничижения".

Реакция создателей

На прошлой неделе скандал вокруг картины прокомментировал режиссер Алексей Учитель. По его словам, он уже устал от "войны" с Поклонской.

"Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления", — заявил режиссер.

Учитель также раскритиковал заключение экспертов, которые сделали свои выводы еще до презентации фильма.

"В их так называемом "экспертном заключении" упоминается слово "манипуляция", но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину", — подчеркнул он.

"Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение", — добавил создатель картины.

Режиссера поддержал и продюсер фильма Александр Достман. По его словам, проверка фильма, которого никто не видел, — "кинокомедия какая-то, удивительная глупость".

"И еще удивительно то, что все идут у Натальи Поклонской на поводу, считаются с ее мнением, ей-то я уже перестал удивляться. Но остальные же не должны разум терять… Такие выводы, не видя материала, нормальный, интеллигентный, образованный человек делать не может", — добавил продюсер.

В феврале российские деятели культуры выступили с открытым письмом в поддержку создателей "Матильды". Бумагу, в частности, подписали режиссеры Андрей Прошкин, Павел Лунгин, Борис Хлебников, Алексей Федорченко, Марина Разбежкина, Алексей Попогребский и другие.

"Фильм Алексея Учителя "Матильда" запланирован к выходу в прокат только в октябре 2017 года, и его еще никто не видел. Но уже не первый месяц против картины ведется кампания, которую лишь недальновидные люди могут счесть своеобразной рекламой", — говорится в письме.

Позиция Поклонской

Сама депутат заявила, что начала разбирательство по "Матильде" из-за обращений жителей страны.

"Я выполняю свою работу, на мое имя поступило огромное, колоссальное количество жалоб. Не менее 20 тысяч обращений, причем это граждане разных конфессий и разных организаций из разных стран… Я получаю со всех уголков света обращения", — заявила Поклонская в интервью радио Sputnik.

Она также прокомментировала скандал вокруг картины.

"В данном случае, я полагаю, нужно провести спокойно проверки и посмотреть, не нарушены ли конституционные права других граждан. Если обнаружится, что допущены такие нарушения, то следует принять соответствующие меры по их устранению либо недопущению, пресечению данных нарушений конституционных прав граждан", — отметила она.

По ее словам, мнение людей по поводу фильма необходимо учитывать.

"Если бы фильм был с какой-то другой тематикой, и главными героями были бы не наши православные святые, наверняка он не вызывал бы такой резонанс и таких жалоб. Есть откровенные фильмы, есть очень откровенные, есть жуткие фильмы, есть красивые, есть некрасивые — о вкусах не спорят. Мне никто не писал, что какой-то фильм о природе, о любовных романах, о выдуманных персонажах задевает чьи-то чувства. А когда эти персонажи святые, конечно, люди имеют право обратиться", — сказала Наталья Поклонская.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оценивать фильм, который еще не готов, "по меньшей мере, странно".

"Мы с вами не знаем, кто именно эти эксперты и в рамках каких полномочий они пришли к такому выводу", — отметил Песков.

О чем фильм

Фильм "Матильда" рассказывает о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграет Михалина Ольшанска из Польши, а Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.

В съемках фильма, бюджет которого составил 25 миллионов долларов, участвовали многие известные актеры. Так, Сергей Гармаш исполнит роль Александра Третьего, а Ингеборга Дапкунайте — императрицы Марии Федоровны.

Премьера "Матильды" пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, где долгие годы работала Кшесинская. В широкий прокат фильм должен выйти 25 октября.