Вице-премьер Украины заявил, что Баста не сможет выступить в Киеве

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что российский рэп-исполнитель Баста не сможет выступить в Киеве из-за посещения Крыма.

Концерт росссийского исполнителя должен пройти в Киеве 17 июня, ранее стало известно, что в 2015 году Баста выступал в Крыму. Служба безопасности Украины сообщила, что пока не принимала решение о запрете въезда в страну рэперу Баста.

"Убежден, что российский рэпер Баста так же не выступит в Киеве, как и другие российские певцы и актеры, которые выступали в оккупированном Крыму", — написал Кириленко в Twitter.

Ранее госпогранслужба Украины запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе "Евровидение", из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).