Минкультуры не будет учитывать экспертное заключение о фильме "Матильда"

ОМСК, 25 апр — РИА Новости. Министерство культуры не станет принимать во внимание экспертное заключение по поводу фильма "Матильда", выполненное по просьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской, сказал журналистам первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов.

Ранее Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Она рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

"Нет, не будем. Оно сделано, не видя фильма, что это за заключение?" — сказал Аристархов, отвечая на вопрос о том, будет ли министерство принимать во внимание такое экспертное заключение.