Панфилов назвал "Аудиенцию" драмой шекспировского масштаба

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Народная артистка СССР Инна Чурикова на сцене Театра Наций 25 апреля сыграет королеву Елизавету II в пьесе британского драматурга Питера Моргана "Аудиенция". Осуществивший постановку известный режиссер кино и театра Глеб Панфилов заявил, что это драма поистине шекспировского масштаба.

Морган – большой знаток традиций британского королевского дома и автор знаменитого фильма "Королева". Пьесу "Аудиенция" драматург написал в 2015 году. Содержание пьесы – традиционные встречи Елизаветы II со своими премьер-министрами. Для постановки в России Морган специально создал новую версию, сделав акцент на события, связанные с Россией. Драматург согласился на постановку своей пьесы только после того, как посетил Россию и увидел Инну Чурикову в спектаклях ее родного театра "Ленком".

"Я взялся за этот проект, прежде всего, потому, что пьеса Моргана – это очень качественная драматургия, сродни чеховской. В ней идет речь о первой леди большого государства, королеве Великобритании Елизавете II, о женщине, которая жертвует всем личным ради служения своему народу. Это драма шекспировского масштаба. Это интересно исследовать. Это, безусловно, английская пьеса, оригинальная, но в ней появились некоторые российские мотивы. Причем не только с согласия автора, а с его участием, что принципиально важно. У нас появился разговор о Сталине с Черчиллем, разговор Юрия Гагарина с одним из премьер-министров, беседа королевы с Маргарет Тэтчер, где, в том числе идет разговор и Михаиле Горбачеве. В планах включить в спектакль Терезу Мэй", — рассказал Панфилов в понедельник.

Английский продюсер Мэтью Бэйн Шоу подчеркнул, что круг актрис, которые могли бы выступить в роли королевы Великобритании, очень узок. И такую роль может сыграть только актриса такого высочайшего уровня, как Чурикова.

"Аудиенция" – это восхитительная пьеса, и чем дольше я работаю с ней, тем больше для меня открывается совершенно удивительный человек Елизавета II. Ее жизнь принадлежит Великобритании. Смысл ее жизни — это судьба людей и именно это вверено ей Богом. Она на службе у Всевышнего и народа Великобритании и день и ночь", — сказала Чурикова.

По словам актрисы, Елизавета II – демократична, умна, справедлива, любознательна, она обладает таким поразительным качеством, как способность удивляться, радоваться.

"Сейчас я только открываю для себя эту женщину, это только начало познания. Вчера я впервые вышла на сцену в роли королевы Великобритании. Для меня это волнительно и очень ответственно", — призналась Чурикова.