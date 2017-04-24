Данила Козловский приступил к съемкам фильма "Тренер"

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Актер Данила Козловский дебютировал в качестве режиссера, приступив к съемкам фильма "Тренер", он так же исполнит в картине главную роль, сообщила пресс-служба проекта.

В фильме, который снимают "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова", компании "Кинослово" и DK Entertaiment, Козловский сыграет бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды "Метеор". Именно с этим клубом Столешникову предстоит вновь поверить в себя.

"Я всегда мечтал сыграть футбольного тренера. Когда мы начали работать над фильмом "Тренер", я планировал быть только продюсером и актером, но в какой-то момент понял, что не могу и не хочу доверять никому эту историю, хочу рассказать ее сам – как режиссер. Для меня эта история о страсти, чувствах, эмоциях… О том, как маленькая группа людей в далеком провинциальном городе изменила мир вокруг себя", — приводит пресс-служба слова Козловского.

Любопытно, что первой заметной киноролью Козловского стало участие в фильме Алексея Германа-младшего "Гарпастум" (2005), посвященного становлению футбола в России накануне Первой мировой войны. В картине он сыграл молодого футболиста Николая, мечтающего вместе с друзьями построить свое футбольное поле.

© Предоставлено пресс-службой фильма "Тренер" Данила Козловский на съемках фильма "Тренер" © Предоставлено пресс-службой фильма "Тренер" Данила Козловский на съемках фильма "Тренер"

Роли в "Тренере" также исполнят Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Александр Ильин, Игорь Гордин и другие. Съемки пройдут в Москве, Краснодаре, Новороссийские и Лондоне весной и летом 2017 года. "Тренер" выйдет в широкий прокат в апреле 2018 – накануне чемпионата мира по футболу. В марте 2017 года Козловский был объявлен официальным послом ЧМ-2018.

© Предоставлено пресс-службой фильма "Тренер" Данила Козловский на съемках фильма "Тренер" © Предоставлено пресс-службой фильма "Тренер" Данила Козловский на съемках фильма "Тренер"

"Я рад, что у меня есть возможность принимать участие в чемпионате мира. Я тоже болельщик, но в футболе я болею не за команды, а за личности. За тех, кто творят чудеса против всяких ожиданий. Именно про такого человека мы и снимаем нашу картину", — цитирует Козловского пресс-служба.

Фильм создается при поддержке министерства спорта РФ, Российского футбольного союза и лично вице-премьера Виталия Мутко.