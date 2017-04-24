Россияне поддержали отказ Первого канала транслировать Евровидение
10:5624.04.2017
(обновлено: 11:22 24.04.2017)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Отказ Первого канала транслировать музыкальный конкурс Евровидение-2017 после запрета на въезд российской конкурсантки Юлии Самойловой на Украину поддержали 75% россиян. Против такого решения выступили 18% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Оставить без реакции, такое Евровидение России не нужно
Согласно исследованию, Евровидение каждый год смотрят 19% россиян. Почти половина респондентов (44%) признались, что смотрели музыкальный конкурс несколько раз, но постоянными зрителями не являются. Еще 19% участников опроса смотрели Евровидение однажды, а 17% никогда его не смотрят.
Исследование проводилось 17-18 апреля, в нем приняли участие 1,2 тысячи совершеннолетних россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Евровидение-2017 пройдет в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны из-за ее выступления в Крыму в 2015 году.
Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый каналНа конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
© Фото : предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый каналСогласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.