Россияне поддержали отказ Первого канала транслировать Евровидение

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Отказ Первого канала транслировать музыкальный конкурс Евровидение-2017 после запрета на въезд российской конкурсантки Юлии Самойловой на Украину поддержали 75% россиян. Против такого решения выступили 18% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, Евровидение каждый год смотрят 19% россиян. Почти половина респондентов (44%) признались, что смотрели музыкальный конкурс несколько раз, но постоянными зрителями не являются. Еще 19% участников опроса смотрели Евровидение однажды, а 17% никогда его не смотрят.

Исследование проводилось 17-18 апреля, в нем приняли участие 1,2 тысячи совершеннолетних россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Евровидение-2017 пройдет в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны из-за ее выступления в Крыму в 2015 году.