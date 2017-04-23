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Культура

Это уже было в "Симпсонах": пять удивительных фактов о сериале

09:3623.04.2017
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© РИА НовостиБудущее мультсериала Симпсоны под угрозой из-за нехватки средствБудущее мультсериала Симпсоны под угрозой из-за нехватки средств
© РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Героям популярного американского мультсериала "Симпсоны" на этой неделе исполнилось 30 лет. 19 апреля 1987 года это не самое идеальное, но очень харизматичное семейство впервые появилось на канале Fox в вечернем шоу. Шаг за шагом оно покорило весь мир, в конце концов добравшись до каждого телевизора, а затем и каждого компьютера. "Симпсоны" — самый старый сериал американского телевидения, популярность которого только крепнет год от года, а его герои — одни из самых узнаваемых вымышленных персонажей на Земле.

1. Пророчества

Мультсериал Симпсоны. Архивное фото
© Фото : FOX
Создателям "Симпсонов" жаль, что их предсказание об избрании Трампа сбылось
То ли создатели "Симпсонов" действительно уникальны, то ли сериал выходит уже так долго, что в нем успели перебрать все возможные ситуации, но можете быть уверенными: если с вами и вашими близкими случилось нечто удивительное и невероятное, то это уже было в "Симпсонах".

Считается, что сценаристы мультфильма обладают даром предсказаний. Самое свежее доказательство — победа Дональда Трампа на президентских выборах, о чем "Симпсоны" знали еще 16 лет назад.

2. Голос создателя

"Симпсоны" — дело всей жизни американского мультипликатора Мэтта Гроунинга, который наполнил вселенную сериала множеством личных деталей. Гомер и Мардж носят свои имена в честь родителей Мэтта, Лиза и Мэгги — в честь сестер, и живут они все на улице его детства.

© East News / Frank Micelotta/PictureGroupСоздатель Мэтт Гроунинг и продюсер Джеймс Л. Брукс на церемонии в честь бронзового бюста Гомера Симпсона
© East News / Frank Micelotta/PictureGroup
Создатель Мэтт Гроунинг и продюсер Джеймс Л. Брукс на церемонии в честь бронзового бюста Гомера Симпсона

Анимированный персонаж Гроунинга неоднократно появлялся в сериале, и он "говорит голосом" Мэгги Симпсон — чмокает ее соской. Но когда Мэгги наконец произнесла свое первое слово "папа", ее озвучивала Элизабет Тейлор.

В конце прошлого столетия главные актеры озвучки получали за эпизод 30 тысяч долларов, сегодня они зарабатывают в среднем по 400 тысяч за серию.

3. Кумиры с обложек

© AP Photo / FoxГерои мультсериала "The Simpsons" в виде игрушек Лего
© AP Photo / Fox
Герои мультсериала "The Simpsons" в виде игрушек Лего

Персонажи мультфильма только кажутся посредственностями и неудачниками. На самом деле каждый из них — легенда. Мардж Симпсон побывала на обложках Playboy и Maxim, который назвал ее самой сексуальной домохозяйкой. Гомер Симпсон — кумир читателей Men's Health: в 2005-м журнал выбрал отца желтого семейства философом десятилетия. Барт Симпсон признан журналом Time одной из самых влиятельных персон XX века. Самих же "Симпсонов" Time назвал лучшим шоу столетия. 

4. За стрелку на груди!

© Фото : официального сайта ФК "Зенит"Симпсоны и "Зенит"
© Фото : официального сайта ФК "Зенит"
Симпсоны и "Зенит"

В 2013 году футбольный клуб "Зенит" объявил о покупке нового игрока — Барта Симпсона, которому была вручена майка с номером 87, в честь года рождения сериала. Футбольный клуб подписал контракт с компанией 20th Century Fox, согласно которому персонажи сериала могут быть использованы в качестве сувенирной продукции. Аналогичные соглашения "Симпсоны" подписывали и с другими командами, включая "Барселону", "Челси" и "Боку Хуниорс". 

Другой символ команды, ее многолетний поклонник Михаил Боярский с таким решением руководства был категорически не согласен: в цветах "Зенита" нет желтого.

5. Герои баррикад

© РИА Новости . Руслан КривобокПерейти в фотобанкАкция в поддержку телеканала "2х2" на Славянской площади в Москве
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Акция в поддержку телеканала "2х2" на Славянской площади в Москве

"Симпсоны" часто подвергаются критике во всем мире, в основном — со стороны консерваторов и религиозных структур. В 2008-м, после обращения представителей протестантских церквей, "Симпсоны" вместе с другими сериалами были сняты с эфира российского телеканала "2х2". Зрители в Москве и Санкт-Петербурге вышли на улицы с плакатами, требуя вернуть им мультики.

Ответом всем критикам сразу можно считать письмо Мардж Симпсон, адресованное Барбаре Буш. Будучи первой леди США, Буш имела неосторожность назвать "Симпсонов" "самой тупой вещью, которую она когда-либо видела". Прочитав письмо, Барбара попросила Мардж простить ее за "язык без костей".

"Дорогая Первая Леди!

Недавно я ознакомилась с Вашей критикой в отношении моей семьи. Это сильно задело мои чувства. Небеса видят, мы далеки от того, чтобы быть идеальными, да и, честно говоря, недотягиваем до того, чтобы просто называться нормальными. Но, как говорит доктор Сьюс, "человек есть человек". Я всегда учу своих детей, Барта, Лизу и даже маленькую Мэгги, не говорить о людях плохо. Тяжело заставить их принять этот совет, когда Первая Леди страны называет нас не просто тупыми, но "самыми тупыми из всех"…"


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