США
22.0422 апреля10:06МСК
USD56.23-0.19
EUR60.32-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Джек Николсон, каким мы стали его забывать: хиппи, байкер, моряк

09:4822.04.2017
02400
© CIPI Cinematografica S.A. (1975)Кадр из фильма Профессия: репортерКадр из фильма Профессия: репортер
© CIPI Cinematografica S.A. (1975)

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Павел Гайков. 22 апреля свое 80-летие отмечает трехкратный обладатель "Оскара" Джек Николсон. У этого актера есть несколько канонических ролей, и сегодня в соцсетях, где представлены в основном молодые зрители, его чаще вспоминают по одному из популярных образов сумасшедшего: Торренса из "Сияния", Джокера из "Бэтмена" Тима Бертона, Макмерфи из "Пролетая над гнездом кукушки". И он почти перестал ассоциироваться с 60-ми — временем, когда Николсон воплощал самые дерзкие идеи своего поколения.

Как Роберт Де Ниро, Аль Пачино или Дастин Хоффман, Николсон, обладавший не самыми яркими внешними данными, стал лицом Нового Голливуда 60-х. В фильмографии этого актера отразились все переживания и открытия эпохи хиппи. Его герои, прославляя бунт, брали в руки оружие, отправлялись в психоделические путешествия, практиковали свободную любовь и терроризировали мирных граждан на "харлеях".

1. Одиночка

© Filmgroup (1963)Кадр из фильма "Страх"
© Filmgroup (1963)
Кадр из фильма "Страх"
"Король фильмов класса Б" и один из классиков "ужасного" жанра, обладатель потрясающего нюха на таланты и актуальные тенденции, необычайно плодовитый режиссер и продюсер Роджер Корман был первым проводником Николсона в большое кино.

В черной комедии "Магазинчик ужасов" по мотивам рассказа Артура Кларка Николсон сыграл одну из своих первых оригинальных профессиональных ролей: мазохиста — фаната зубного врачевания. В 80-е по мотивам "Магазинчика ужасов" был поставлен одноименный мюзикл и снят фильм — в отличие от оригинала, оба стали суперуспешны.

В 1963-м Николсон работал с Корманом над фильмом "Страх", где смог попробовать себя и в качестве режиссера — вместе с молодым Фрэнсисом Копполой.

А Роджер Корман, между прочим, был первым большим продюсером, который отважился поработать с Тимуром Бекмамбетовым, когда того еще никто не знал даже в России. Фильм "Гладиатрикс" ("Арена") 2001 года выглядел ужасно, но вклад Кормана в российское кино по-своему все равно бесценен.

2. Хиппи, наркоман, любовник

© Dick Clark Productions (1968)Кадр из фильма "Псих – Аут"
© Dick Clark Productions (1968)
Кадр из фильма "Псих – Аут"

Малобюджетные, яркие и безумные фильмы о представителях психоделической культуры — важная часть кинокультуры 60-х. Одним из первых сценарных опытов Джека Николсона был фильм "Трип" с Корманом-продюсером и Питером Фондой и Деннисом Хоппером в кадре. В фильме, вышедшем в прокат в 1967 году, в частности, изображались галлюцинации героев после приема ЛСД. Биографы Николсона утверждают, что в 60-е актер регулярно употреблял наркотические вещества, и этот опыт отражается в его работах.   

Через год на американские экраны вышел выдержанный в психоделических тонах триллер "Псих-Аут", сценарий к которому также писал Николсон. Правда, после многочисленных переписываний от его замысла не осталось почти ничего, и в титрах Николсон фигурирует только как исполнитель одной из главных ролей. 

В Новом Голливуде к этому времени сформировался свой герой-шестидесятник, который носил темные очки и яркие рубашки и мог многое рассказать о глубинах сознания. В таком образе Николсон появился в мюзикле "В ясный день увидишь вечность" с Барбарой Стрейзанд.

Во всех этих фильмах так или иначе поднималась тема свободной любви, которая стала основной в драме "Познание плоти".

3. Байкер

© Paragon International Pictures (1970)Кадр из фильма "Возмутители спокойствия"
© Paragon International Pictures (1970)
Кадр из фильма "Возмутители спокойствия"
Моду на фильмы про байкеров задал в 66-м все тот же Роджер Корман и его лента "Дикие ангелы". Утверждается, что это название придумал именно Николсон — но этим его участие в проекте и ограничилось. Зато он появился в образе байкера в других картинах из золотого фонда киномотокультуры: "Ангелы ада на колесах", "Возмутители спокойствия" ("Мочи всех!") и легендарный "Беспечный ездок".

За роль адвоката-пьяницы Хэнсона, застреленного в конфликте с обывателями, Николсон получил свою первую номинацию на "Оскар" и перешел в новую весовую категорию актерского мастерства. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале, в 1969-м Николсон побывал здесь впервые, но время для его триумфа еще не пришло.

4. Моряк

© Columbia Pictures Corporation (1973)Кадр из фильма "Последний наряд"
© Columbia Pictures Corporation (1973)
Кадр из фильма "Последний наряд"

Канны рукоплескали Николсону в 1974-м за роль в дорожной драме "Последний наряд". Фильм принес актеру также номинации на "Оскар" и "Золотой глобус". Роль морского офицера Бадасски Николсон называл лучшей в своей карьере. 

5. Журналист

© Фото : Proteus Films, IncДжек Николсон в фильме Микеланджело Антониони "Профессия: Репортер"
© Фото : Proteus Films, Inc
Джек Николсон в фильме Микеланджело Антониони "Профессия: Репортер"

Важнейшие фильмы в карьере Николсона выходят в 1975-м: за "Пролетая над гнездом кукушки" он получит "Оскар" и любовь интеллектуалов и киноманов, за "Профессию: репортер" Микеланджело Антониони — только любовь. Итальянский классик в это время увлекся Америкой, хиппи-тематикой и музыкой Pink Floyd. Снятая частично в павильонах, частично в Сахаре "Профессия: репортер" стала завершающим фильмом англоязычной трилогии Антониони для Metro-Goldwyn-Mayer. Премьера также прошла в Каннах, но жюри фестиваля оставило фильм без наград.

Антониони так объяснял свой выбор Николсона на главную роль: "В его стальном и непроницаемом взгляде вдруг может молнией сверкнуть безрассудство. В глазах зажигаются дьявольские сполохи".

По воспоминаниям Николсона, он стал первым за 25 лет актером, который сумел поладить с требовательным режиссером: "Вероятно, оттого, что я сыграл именно так, как он этого хотел".

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена