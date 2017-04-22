Джек Николсон, каким мы стали его забывать: хиппи, байкер, моряк

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Павел Гайков. 22 апреля свое 80-летие отмечает трехкратный обладатель "Оскара" Джек Николсон. У этого актера есть несколько канонических ролей, и сегодня в соцсетях, где представлены в основном молодые зрители, его чаще вспоминают по одному из популярных образов сумасшедшего: Торренса из "Сияния", Джокера из "Бэтмена" Тима Бертона, Макмерфи из "Пролетая над гнездом кукушки". И он почти перестал ассоциироваться с 60-ми — временем, когда Николсон воплощал самые дерзкие идеи своего поколения.

Как Роберт Де Ниро, Аль Пачино или Дастин Хоффман, Николсон, обладавший не самыми яркими внешними данными, стал лицом Нового Голливуда 60-х. В фильмографии этого актера отразились все переживания и открытия эпохи хиппи. Его герои, прославляя бунт, брали в руки оружие, отправлялись в психоделические путешествия, практиковали свободную любовь и терроризировали мирных граждан на "харлеях".

1. Одиночка

© Filmgroup (1963) Кадр из фильма "Страх" © Filmgroup (1963) Кадр из фильма "Страх"

"Король фильмов класса Б" и один из классиков "ужасного" жанра, обладатель потрясающего нюха на таланты и актуальные тенденции, необычайно плодовитый режиссер и продюсер Роджер Корман был первым проводником Николсона в большое кино.

В черной комедии "Магазинчик ужасов" по мотивам рассказа Артура Кларка Николсон сыграл одну из своих первых оригинальных профессиональных ролей: мазохиста — фаната зубного врачевания. В 80-е по мотивам "Магазинчика ужасов" был поставлен одноименный мюзикл и снят фильм — в отличие от оригинала, оба стали суперуспешны.

В 1963-м Николсон работал с Корманом над фильмом "Страх", где смог попробовать себя и в качестве режиссера — вместе с молодым Фрэнсисом Копполой.

А Роджер Корман, между прочим, был первым большим продюсером, который отважился поработать с Тимуром Бекмамбетовым, когда того еще никто не знал даже в России. Фильм "Гладиатрикс" ("Арена") 2001 года выглядел ужасно, но вклад Кормана в российское кино по-своему все равно бесценен.

2. Хиппи, наркоман, любовник

© Dick Clark Productions (1968) Кадр из фильма "Псих – Аут" © Dick Clark Productions (1968) Кадр из фильма "Псих – Аут"

Малобюджетные, яркие и безумные фильмы о представителях психоделической культуры — важная часть кинокультуры 60-х. Одним из первых сценарных опытов Джека Николсона был фильм "Трип" с Корманом-продюсером и Питером Фондой и Деннисом Хоппером в кадре. В фильме, вышедшем в прокат в 1967 году, в частности, изображались галлюцинации героев после приема ЛСД. Биографы Николсона утверждают, что в 60-е актер регулярно употреблял наркотические вещества, и этот опыт отражается в его работах.

Через год на американские экраны вышел выдержанный в психоделических тонах триллер "Псих-Аут", сценарий к которому также писал Николсон. Правда, после многочисленных переписываний от его замысла не осталось почти ничего, и в титрах Николсон фигурирует только как исполнитель одной из главных ролей.

В Новом Голливуде к этому времени сформировался свой герой-шестидесятник, который носил темные очки и яркие рубашки и мог многое рассказать о глубинах сознания. В таком образе Николсон появился в мюзикле "В ясный день увидишь вечность" с Барбарой Стрейзанд.

Во всех этих фильмах так или иначе поднималась тема свободной любви, которая стала основной в драме "Познание плоти".

3. Байкер

© Paragon International Pictures (1970) Кадр из фильма "Возмутители спокойствия" © Paragon International Pictures (1970) Кадр из фильма "Возмутители спокойствия"

Моду на фильмы про байкеров задал в 66-м все тот же Роджер Корман и его лента "Дикие ангелы". Утверждается, что это название придумал именно Николсон — но этим его участие в проекте и ограничилось. Зато он появился в образе байкера в других картинах из золотого фонда киномотокультуры: "Ангелы ада на колесах", "Возмутители спокойствия" ("Мочи всех!") и легендарный "Беспечный ездок".

За роль адвоката-пьяницы Хэнсона, застреленного в конфликте с обывателями, Николсон получил свою первую номинацию на "Оскар" и перешел в новую весовую категорию актерского мастерства. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале, в 1969-м Николсон побывал здесь впервые, но время для его триумфа еще не пришло.

4. Моряк

© Columbia Pictures Corporation (1973) Кадр из фильма "Последний наряд" © Columbia Pictures Corporation (1973) Кадр из фильма "Последний наряд"

Канны рукоплескали Николсону в 1974-м за роль в дорожной драме "Последний наряд". Фильм принес актеру также номинации на "Оскар" и "Золотой глобус". Роль морского офицера Бадасски Николсон называл лучшей в своей карьере.

5. Журналист

© Фото : Proteus Films, Inc Джек Николсон в фильме Микеланджело Антониони "Профессия: Репортер" © Фото : Proteus Films, Inc Джек Николсон в фильме Микеланджело Антониони "Профессия: Репортер"

Важнейшие фильмы в карьере Николсона выходят в 1975-м: за "Пролетая над гнездом кукушки" он получит "Оскар" и любовь интеллектуалов и киноманов, за "Профессию: репортер" Микеланджело Антониони — только любовь. Итальянский классик в это время увлекся Америкой, хиппи-тематикой и музыкой Pink Floyd. Снятая частично в павильонах, частично в Сахаре "Профессия: репортер" стала завершающим фильмом англоязычной трилогии Антониони для Metro-Goldwyn-Mayer. Премьера также прошла в Каннах, но жюри фестиваля оставило фильм без наград.

Антониони так объяснял свой выбор Николсона на главную роль: "В его стальном и непроницаемом взгляде вдруг может молнией сверкнуть безрассудство. В глазах зажигаются дьявольские сполохи".

По воспоминаниям Николсона, он стал первым за 25 лет актером, который сумел поладить с требовательным режиссером: "Вероятно, оттого, что я сыграл именно так, как он этого хотел".