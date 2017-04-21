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Культура

Выходные в Москве: выставка Херста, концерт Имбрульи и "Круг чтения" в МХТ

15:1521.04.2017
(обновлено: 15:18 21.04.2017)
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© РИА Новости . Елена ПахомоваРетроспективная выставка художника Дэмиена Херста. Архивное фотоРетроспективная выставка художника Дэмиена Херста. Архивное фото
© РИА Новости . Елена Пахомова

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Выставки современного художника Дэмиена Херста и фотографа Марка Невилла, концерты Басты, Натали Имбрульи, Пикника и группы "Браво", вечер "Круг чтения" и показ отреставрированной версии фильма Лукино Висконти "Рокко и его братья" пройдут в Москве в эти выходные.

Выставки

В галерее Гари Татинцяна проходит персональная выставка современного художника Дэмиена Херста, главной философией которого является идея, что у искусства есть только одна причина — поиск ответа на вопрос, кто мы, где и для чего. Даже в форме китча работы Хёрста по-прежнему являются объектом глубокого размышления и катализатором внутреннего диалога.

Зинаида Серебрякова Беление холста. 1917. Третьяковская галерея
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Весна — время блокбастеров: в Третьяковке открылась выставка Серебряковой
На выставке можно будет увидеть его яркие холсты, инкрустированные бабочками, бриллиантами и драгоценными камнями – смесь изящности и глянцевого блеска западной культуры потребления, а также его работы в технике Spot painting, которые породили множество дискуссий в мире искусства сразу после их появления в середине 1980-х.

В рамках X Московской международной биеннале "Мода и стиль в фотографии-2017" Мультимедиа арт музей представляет выставку британского фотографа Марка Невилла "Лондон-Питтсбург". В конце 2011 — первой половине 2012 года Невилл почти одновременно получил два заказа на съемку: от журнала The New York Times — про Лондон и от Музея Энди Уорхола — про город Питтсбург.

По признанию автора, еще никогда ему не приходилось работать так быстро. Поскольку интервал между окончанием работы над одним проектом и началом работы над другим составлял всего пять недель, они переплелись между собой. Задействовав визуальный стиль культовых фотографов 1970-х — 1980-х годов, снимавших Америку и Британию в период рецессии, Невилл показывает современные контрасты так, что становится ясно: за прошедшие годы положение дел существенно не изменилось.

Концерты

Эти выходные будут щедры на выступления как российских, так и зарубежных звезд. В субботу в спортивном комплексе "Олимпийский" выступит рэпер Баста. В 2015 году он уже выходил на сцену "Олимпийского", собрав на своем концерте 17 тысяч человек. Ровно через год артист представил совершенно новую программу – двойную пластинку "Баста 5" – двумя концертами в Кремле.

На этот раз организаторы обещают, что Василий Вакуленко отыграет в настоящем стадионном формате при участии расширенного состава музыкантов, "обеспечив грандиозное шоу из звука, света и мультимедиа".

Московский Планетарий. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Московский планетарий летом впервые начнет проводить концерты на крыше
В клубе Известия Hall пройдут сразу два концерта — в субботу выступит австралийская певица Натали Имбрулья, выступление пройдет в рамках небольшого европейского турне певицы, который включает только два десятка городов с самыми преданными фанатами. Последний альбом Имбрульи вышел в 2015 году и стал ее первой крупной работой за последние шесть лет. Для него певица перепела песни The Cure, Кэта Стивенса, Дэмиэна Райса, Тома Питти.

А в воскресенье русская группа "Пикник" представит московским зрителям программу "Юбилейная фантасмагория". Шоу будет эксклюзивным в полном смысле этого слова: декорации будут созданы и выстроены специально для Юбилейной фантасмогории группы.

В клубе Stadium выступит российская фолк-рок группа "Мельница" со своей программой "Гнезда химер". Также в клубе Yotaspace верная себе легенда отечественного рок-н-ролла группа "Браво" сыграет по-настоящему весенний концерт. Она представит публике специальную программу "Бравоспектива", в которую войдут как бессмертные хиты, так и редко исполняемые песни. Кроме того, во время выступления группа сыграет две свои новинки.

Театры

В МХТ имени Чехова в воскресенье пройдет вечер "Круг чтения", который существует в театре уже более 15 лет. Его инициатором, идеологом и режиссером является заслуженная артистка РФ Марина Брусникина. Новый вечер будет посвящён современной драматургии — артисты театра прочтут пьесу Ангизы Ишбулдиной (Уфа) "На кисельном берегу". В 2016 году пьеса получила первую премию в номинации "Новая уральская драма" на драматургическом конкурсе "Евразия" (Екатеринбург) и вошла в сборник лучших пьес года конкурса "Кульминация".

Занавес. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Театральные премьеры апреля: "Чайка", "Бешеные деньги" и "Аудиенция"
В Мастерской Петра Фоменко покажут спектакль "Испанцы в Дании" по пьесе, открывающей сборник "Театр Клары Гасуль" Проспера Мериме. Писатель ироничен, он высмеивает в своей пьесе государственные игры, предрассудки, амбиции и современный театр, ломает все постулаты и принципы французского классического театра.

Режиссер спектакля Кирилл Пирогов и молодые актеры "Мастерской" тоже решились на эксперимент — они захотели "отстать" от нашего времени и найти форму существования современных автору актеров. Жанр спектакля обозначен как "фатальная мешанина" — здесь перемешаны и сплетены комедия и драма, оперетта и балет.

Кино

В субботу в кинотеатре "Пионер" пройдет премьера отреставрированной версии шедевра Лукино Висконти "Рокко и его братья" — одного из самых известных фильмов, действие которых происходит в Милане.

Владимир Машков в сериале Налет
© Фото : Первый канал
Российские сериалы: совсем как большое кино
"Рокко и его братья" — это неореалистическая сага о вдове Розарии и ее пяти сыновьях, которые вместе переезжают с итальянского юга в Милан, чтобы начать новую жизнь. Основная драма разворачивается между юным идеалистичным Рокко (Ален Делон) и его старшим братом Симоне (Ренато Сальваторе), талантливым боксером. Картина раскрыла талант тогда еще совсем молодого Алена Делона, сыгравшего в фильме одну из своих первых больших ролей.

В Центре документального кино в рамках дней австрийского кинематографа покажут картину "Ночь длиною в тысячу часов". Успешный и многолюдный клан Уллихов съезжается на традиционное семейное собрание в Вену. Филипу, самому молодому из них, нужно отвоевать у своего кузена право управлять семейным бизнесом.

Однако повестка дня радикально меняется, когда к семейному сборищу неожиданно присоединяются несколько поколений вроде бы давно умерших предков Уллихов. Настоящее смыкается с прошлым, и пока предки раскрывают страшные секреты об истинном происхождении семейного состояния, Филипу нужно понять, что делать с внезапно возникшим чувством к воскресшей дальней родственнице – которое, как назло, оказывается ещё и взаимным.

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