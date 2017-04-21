На территории "Артека" нашли уникальную христианскую базилику VI века

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Уникальная христианская базилика VI века обнаружена на территории "Артека" в ходе археологических раскопок, сообщил директор международного детского центра (МДЦ) "Артек" Алексей Каспржак.

"В ходе археологических изысканий на территории "Артека" обнаружен уникальный исторический памятник – основание византийской базилики. Ученые датируют находку VI веком нашей эры и называют ее ценнейшим христианским артефактом, обнаруженным в Крыму за последнее время", — сообщил Каспржак, выступая на III Ялтинском международном экономическом форуме в рамках сессии "Многонациональное единство – ключ к социально-экономическому развитию государства".

Он также рассказал, что археологи продолжают исследование еще одного ценного археологического объекта — древнего крымско-татарского кладбища, которое частично находится на территории "Артека": впервые очерчены его границы и проводится тщательное изучение.

"Обнаруженные древние памятники будут бережно сохраняться как объекты культурно-исторического наследия Крыма и России в целом", — отметил Каспржак.

Научное руководство раскопками осуществляет Институт археологии Российской академии наук и Таврическое археологическое общество. Ведущий научный сотрудник Института Анна Мастыкова пояснила, что "Его (храма) основа – фундамент VI века. Это установлено по керамике, которая была найдена". По ее словам, работы на раскопках завершатся к 11 мая.

"Там, где расположен храм, территория однозначно не будет застраиваться. Будет приниматься решение о целесообразности музеефицирования объекта. Сюда приедут специалисты по консервации и реставрации. Храм будет вписан в архитектуру территории, подготовлен для экспонирования", — сказала Мастыкова.

Третий Ялтинский международный экономический форум проходит на южном берегу Крыма с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие более 220 участников из 46 стран.

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