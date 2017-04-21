В Лондоне объявили "шорт-лист" Букеровской премии по литературе

Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото

Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 21 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. В Лондоне объявлен "короткий" список Международной Букеровской премии в области литературы, имена потенциальных лауреатов опубликованы на сайте премии.

В число претендентов на звание победителя вошли шесть авторов из ранее опубликованного "длинного списка". Ими стали четыре автора из Европы и два из Израиля: Матиас Энар (Франция), Рой Якобсен (Норвегия), Дорти Норс (Дания), Саманта Швеблин (Аргентина), Давид Гроссман (Израиль), Амос Оз (Израиль).

Победитель будет объявлен 14 июня.

Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) учреждена в 2005 году в дополнение к существующей Букеровской премии. До 2015 года награда вручалась один раз в два года писателям, чьи книги написаны на английском либо переведены на английский язык, с 2016 года присуждается ежегодно за произведение, опубликованное на английском языке в Великобритании.