В Лондоне объявили "шорт-лист" Букеровской премии по литературе

ЛОНДОН, 21 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. В Лондоне объявлен "короткий" список Международной Букеровской премии в области литературы, имена потенциальных лауреатов опубликованы на сайте премии.
Победитель будет объявлен 14 июня.
Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) учреждена в 2005 году в дополнение к существующей Букеровской премии. До 2015 года награда вручалась один раз в два года писателям, чьи книги написаны на английском либо переведены на английский язык, с 2016 года присуждается ежегодно за произведение, опубликованное на английском языке в Великобритании.