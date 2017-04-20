В Египте открыли памятник Пушкину

КАИР, 20 апр — РИА Новости. Бюст великому русскому поэту Александру Пушкину в четверг торжественно открыли в египетской столице Каире.

Памятник был установлен на Аллее поэтов в популярном среди каирцев парке аль-Хуррия, расположенном рядом с каирской оперой. На торжественном открытии присутствовали посол России в Египте и губернатор египетской столицы.

"Памятник появился, пожалуй, в одном из наиболее важных и подходящих для такого мест Каира, в центре города, парке аль-Хуррия. Здесь еще представлены памятники других поэтов и сюда приходят много людей, особенно молодежь, таким образом больше людей приблизятся к нашей литературе, культуре", — заявил журналистам по окончании мероприятия руководитель представительства Россотрудничества в Египте Алексей Теванян.

По словам российского представителя, это уже не первый памятник российскому поэту, установленный в Египте. Бюст Пушкину в 2010 году украсил стены Александрийской библиотеки, и недавно появился на факультете иностранных языков в каирском университете Айн аш-Шамс.