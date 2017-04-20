Более 150 работ Василия Верещагина представят на выставке в Русском музее

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Выставка, посвященная 175-летию со дня рождения всемирно известного русского художника-баталиста Василия Верещагина, открывается в корпусе Бенуа Государственного Русского музея в четверг, сообщает музей.

На выставке "Василий Васильевич Верещагин. К 175-летию со дня рождения" будет представлено более 150 произведений художника из собрания Русского музея, Третьяковской галереи, Государственного Исторического музея, художественных музеев Пскова, Новгорода, Иванова, Костромы, Ярославля, Череповца, Казани и частных собраний. Банк ВТБ выступает генеральным спонсором выставки. С именем Верещагина в истории отечественной живописи ассоциируется определение — художник-путешественник. С 1858 года художник побывал в Дании, на Филиппинах, во Франции, в Индии, у берегов Англии и в Средней Азии, на Кавказе и Кубе, на Балканах и в США.

"Верещагин был свидетелем и участником многих исторических событий. Достоверность и неординарность сюжетов его полотен, всегда придававшие им особую притягательность, стали основополагающими творческими принципами мастера и в работе над батальными ценами, и в изображении жизни различных народов. С самого начала своей художественной карьеры Верещагин оказывался там, где происходили важные для России политические события, где требовался художник-военный корреспондент, способный беспристрастно зафиксировать обстановку, передать общее и подметить характерные детали", — говорится в сообщении.

Наряду с прославленными полотнами из Туркестанской и Балканской серий (1860-1880 годы) на выставке будут представлены пейзажные этюды и этнографические композиции разных лет. Здесь также будут показаны графические произведения художника.

Верещагин совершил два путешествия в Туркестан в составе военной миссии, участвовал в операциях против бухарского эмира и в обороне Самаркандской крепости и за проявленное мужество был награжден Георгиевским крестом 4-й степени. В этой серии представлены такие картины, как "Киргизские кочевья", "Перевал Барскаун", "Развалины в Чугучаке", "У дверей мечети" и другие. Как отмечают организаторы, художественная концепция Верещагина-баталиста воплотилась в одном из его самых знаменитых произведений "Апофеоз войны". Отступая от официальной концепции батального жанра, художник обращался к эпизодам, связанным с изображением жестокостей войны и поражений русской армии. В этом плане характерна картина "Шипка-Шейново".

"В батальных картинах туркестанской серии определился главный вектор в работе художника, выступившего реформатором этого жанра, — снижение официального пафоса в образных решениях картин, прославляющих победы отечественного оружия, и обращение к мотивам, передающим опасные будни армейской жизни, полные внутреннего драматизма", — отмечают в музее.

Индийско-гималайские работы, по словам организаторов, раскрыли талант Верещагина-пейзажиста, также он много писал святые места, монастыри и пещерные храмы. В этой серии представлены такие работы, как "Ледник по дороге из Кашмира в Ладак", "Мавзолей Тадж-Махал в Агре", "Главный храм монастыря Тассидинг. Сикким". Также известна серия работ Верещагина, созданная им в путешествии по Японии: "Шинтоистский храм в Никко", "Японка", "Японский нищий", "В парке" и другие.

С середины 1880 годов Верещагин стал чаще бывать и работать в России, и в этот период обратился к темам, связанным с ее историей и национальной культурой. Он побывал в Ярославле, Костроме, Ростове, Вологде, на Соловках. Созданные им работы представили его как историка национального искусства, мастера интерьерной и орнаментальной живописи, и как портретиста.

Экспозицию дополнят уникальные документальные материалы из архива Русского музея и предметы быта из собрания Российского Этнографического музея, связанные с жизнью и творчеством Верещагина.

Выставка "Василий Васильевич Верещагин. К 175-летию со дня рождения" продлится до 24 июля 2017 года.