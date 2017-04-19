"Русский роман" получил "Золотую маску" как лучший драматический спектакль

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. "Русский роман" московского Театра имени Маяковского стал лучшим драматическим спектаклем большой формы премии "Золотая маска", об этом было объявлено на церемонии вручения премии в среду на сцене московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

"Магадан/Кабаре" театра "Около дома Станиславского" было признано лучшим драматическим спектаклем малой формы.

Лучшим композитором в музыкальном театре был признан Эдуард Артемьев, работавший над постановкой "Преступление и наказание" Театра мюзикла. Специальные призы жюри музыкального театра вручили за "отвагу и харизматичность" спектаклю "The_Marusya" компании "Диалог дэнс" и за "высокое вокальное мастерство" Диляре Идрисовой и дирижеру Артему Макарову. Спектакль "Колино сочинение" продюсерского центра "КонтАрт" стал лучшим в категории "Куклы".

"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.