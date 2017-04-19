Данила Козловский получил "Золотую маску" как лучший драматический актер

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Данила Козловский был признан лучшим драматическим актёром по версии премии "Золотая маска" за роль Гамлета в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга.

"Я хотел бы воспользоваться возможностью отблагодарить дорогих моих людей. Прежде всего, это мой учитель, режиссёр Малого драматического театра Лев Додин, который обладает какой то мощью, силой, внутренней драмой не ставить "Гамлет" в комфортной форме, а задать в нем вопросы, которые сегодня нельзя не задать… Я хочу сказать спасибо семье, родителям и маме, которая меня часто спрашивала, где её маска, и вот теперь она у неё есть", — сказал Козловский на вручении премии.

Лучшей драматической актрисой стала Евгения Симонова, сыгравшая Софью Толстую в спектакле "Русский роман" Театра имени Маяковского.

Лучшим режиссером жюри второй год подряд признает Андрея Могучего, который поставил спектакль "Гроза" в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Награда за лучшую женскую роль второго плана в драме ушла Елене Немзер из Александринского театра за роль Панталоны в постановке "Ворон", а за мужскую — Хольгену Мюнценмайеру, исполнившему роль Дьякона в спектакле "Жили-были" Драматического театра Шарыпово.

"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.