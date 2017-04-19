"Биндюжник и король" получил "Золотую маску" как лучший мюзикл

Режиссёр Роман Феодори, получивший награду в номинации Лучшая работа режиссёра в оперетте (Биндюжник и король, Театр юного зрителя, Красноярск) театральной премии Золотая маска

Режиссёр Роман Феодори, получивший награду в номинации Лучшая работа режиссёра в оперетте (Биндюжник и король, Театр юного зрителя, Красноярск) театральной премии Золотая маска

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лауреатом театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль в оперетте/мюзикле" стал "Биндюжник и король" красноярского Театра юного зрителя.

Лауреатом в номинации "Лучшая женская роль в оперетте-мюзикле" стала Мария Биорк за роль Сони в спектакле "Преступление и наказание" Театра мюзикла, режиссером которого выступил Андрей Кончаловский.

"Золотую маску" за лучшую мужскую роль в этой категории получил Виктор Кривонос за роль в спектакле "Белый. Петербург" Театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге.

Награда за "Лучшую роль второго плана в оперетте/мюзикле" ушла Владимиру Гальченко из Театра драмы в Самаре.

"Лучшим режиссером в оперетте-мюзикле" стал Роман Феодори из Театра юного зрителя в Красноярске, а дирижером Андрей Алексеев Театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге.

Приз за лучшую женскую роль в балете и современном танце получила Виктория Терешкина за роль в спектакле "Скрипичный концерт #2" Мариинского театра, а за лучшую мужскую роль в балете — Игорь Булицын, сыгравший Меркуцио в "Ромео и Джульетте" Театра оперы и балета в Екатеринбурге.

Лучшим дирижером в балете стал Павел Клиничев за спектакль "Ундина" Большого театра, что, впрочем, не было интригой, так как он был единственным претендентом на награду в этой номинации за три разных спектакля.

Лучшей работой балетмейстера/хореографа в балете и современном танце жюри признало спектакль "Скрипичный концерт #2" Антона Пимонова в Мариинском театре.

Лучшим спектаклем в современном танце была названа постановка "Все пути ведут на север" театра "Балет Москва". Приз за лучший спектакль в балете жюри присудило Театру оперы и балета в Екатеринбурге за "Ромео и Джульетту".

"Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.