Джулия Робертс стала самой красивой женщиной года по версии журнала People

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американская актриса Джулия Робертс в пятый раз признана самой красивой женщиной года по версии журнала People. © РИА Новости . Саид Царнаев Перейти в фотобанк Социологи узнали, кого россияне считают самыми умными и красивыми женщинами

Как пишет издание, "прошло 26 лет с того момента, как Джулия Робертс впервые появилась на обложке People с рейтингом "Самых красивых в мире" и она все еще остается нашей любимой красоткой.

Робертс сказала, что "очень польщена" удостоится такого титула уже в пятый раз. По словам 49-летней актрисы, сейчас она "находится на пике".

В 2016 году рейтинг возглавляла американская актриса Дженнифер Энистон.

Всемирную славу и статус "звезды Голливуда" Робертс принесли съемки в мелодраме "Красотка", а за главную роль в биографической ленте "Эрин Брокович" она получила премию "Оскар". Робертс считается одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире, фильмы с ее участие собрали в мировом прокате более двух миллиардов долларов.