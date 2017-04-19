Иван Охлобыстин планирует посвятить себя литературному творчеству

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин на пресс-конференции в среду рассказал, что надеется в ближайшее время посвятить себя литературному творчеству, а не сниматься в кино.

Охлобыстин в среду представил свою новую книгу под названием "Песни созвездия гончих псов", состоящую из двух сатирических повестей. Книга выходит в издательстве "Эксмо". По сюжету произведений обычные герои Охлобыстина, живущие в простых провинциальных городках, попадают в необычные обстоятельства.

"Моей творческой реализации в актерском плане переизбыток. Мне легче быть литератором. В ближайшее время во мне, как в актере, потребность отпадет, и я смогу заняться любимым делом. Некоторое время я просуществую в качестве чистого литератора, но не снимаясь в кино, а потом вернусь к приходу, священником. Это идеальный план", — сказал Охлобыстин.

Он признался, что возрастной сегмент в плане актерских образов, которые интересны ему, наступит "лет через 30"; в частности, ему интересно было бы сыграть короля Лира. При этом он добавил, что "маниакальной тяги" к игре не испытывает, поэтому пока он постарается принести пользу литературе.