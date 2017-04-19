Ургант и Шнуров записали аудиогид об импрессионистах для ГМИИ имени Пушкина

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Известны артисты театра, телеведущие и музыканты, в числе которых Иван Ургант, Илзе Лиепа, Сергей Шнуров и Полина Гагарина, записали аудиогид о главных шедеврах импрессионистов и постимпрессионистов в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ), сообщает пресс-служба музея в среду.

"В записи аудиогида о главных шедеврах импрессионистов и постимпрессионистов в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина приняли участие известные артисты, музыканты, телеведущие – Иван Ургант, Илзе Лиепа, Василий Вакуленко (Баста), Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Ксения Собчак, Дмитрий Маликов, Рома Зверь, Ёлка и Кирилл Иванов (группа СБПЧ) озвучили описания работ Винсента ван Гога, Анри Матисса, Поля Гогена, Пьера Огюста Ренуара, Клода Моне, Эдгара Дега, Пабло Пикассо, Поля Сезанна, Анри Руссо и Поля Синьяка", — говорится в сообщении.

Также познакомиться с картинами можно в виртуальной реальности. Посетители могут совершить виртуальный тур по залам Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и прослушать аудиогид. Экскурсия доступна также в режиме VR для просмотра в очках или шлеме виртуальной реальности, отмечается в материале.

"Собрание работ Клода Моне, Эдгара Дега, Огюста Ренуара, Винсента ван Гога, Поля Гогена, Анри Матисса и других великих импрессионистов и постимпрессионистов, представленное в ГМИИ им. А.С. Пушкина, может по праву считаться одной из выдающихся коллекций мира", — подчеркнула директор музея Марина Лошак, чьи слова приводятся в сообщении.