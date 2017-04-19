Кобзон о своем здоровье: "недавно головой быка убил"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Иосиф Кобзон заявил, что чувствует себя хорошо, отвечая на вопрос РИА Новости о своем здоровье.

Ранее СМИ сообщали, что Кобзон якобы попал в одну из столичных клиник из-за осложнения после тяжёлого заболевания, прошел обследования, и врачи приняли решение провести операцию. Уточняется, что сейчас артист находится в палате под круглосуточным присмотром врачей.

"Я здоров, к чему скрывать. Я недавно головой быка убил", — заявил Кобзон.