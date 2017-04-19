Юлия Самойлова выступит в храме Христа Спасителя
11:3819.04.2017
(обновлено: 11:49 19.04.2017)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Первый московский концерт Юлии Самойловой после окончательного решения о недопуске певицы к участию в конкурсе Евровидение-2017 пройдет в храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в Синодальном отделе по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ.
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Оставить без реакции, такое "Евровидение" России не нужно
"Певица Юлия Самойлова примет участие в пасхальном концерте хора "Сорок сороков". Концерт "Песни великой Победы" состоится 25 апреля в храме Христа Спасителя", — говорится в сообщении.
В отделе отметили, что это будет первый концерт певицы в Москве после окончательного решения о ее недопуске на Евровидение.
Хор "Сорок сороков" выступит на большой сцене впервые. В репертуаре коллектива более трехсот произведений в оригинальной обработке. Основу составляют лучшие образцы духовного песнопения, русские народные песни и старинные романсы, песни советских, российских композиторов, песни военных лет.
Евровидение-2017 пройдет в Киеве. В этом году Россию на Евровидении должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Однако СБ Украины запретила певице въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.
"Первый канал" российского телевидения счел, что это решение дискриминирует российскую участницу и идет вразрез c правилами и принципами конкурса, а вариант замены Самойловой на другого исполнителя даже не может рассматриваться. В связи с этим канал принял решение отказаться от трансляции Евровидения-2017.
Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.