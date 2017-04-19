Юлия Самойлова выступит в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Первый московский концерт Юлии Самойловой после окончательного решения о недопуске певицы к участию в конкурсе Евровидение-2017 пройдет в храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в Синодальном отделе по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ.

"Певица Юлия Самойлова примет участие в пасхальном концерте хора "Сорок сороков". Концерт "Песни великой Победы" состоится 25 апреля в храме Христа Спасителя", — говорится в сообщении.

В отделе отметили, что это будет первый концерт певицы в Москве после окончательного решения о ее недопуске на Евровидение.

Хор "Сорок сороков" выступит на большой сцене впервые. В репертуаре коллектива более трехсот произведений в оригинальной обработке. Основу составляют лучшие образцы духовного песнопения, русские народные песни и старинные романсы, песни советских, российских композиторов, песни военных лет.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. В этом году Россию на Евровидении должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Однако СБ Украины запретила певице въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

"Первый канал" российского телевидения счел, что это решение дискриминирует российскую участницу и идет вразрез c правилами и принципами конкурса, а вариант замены Самойловой на другого исполнителя даже не может рассматриваться. В связи с этим канал принял решение отказаться от трансляции Евровидения-2017.