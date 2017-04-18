Гостям Евровидения посоветовали не называть украинцев русскими

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На Украине подготовили буклет для гостей Евровидения-2017, в котором содержатся 23 совета, как вести себя в Киеве. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Романова в своем аккаунте Facebook.

В качестве первой рекомендации авторы буклета предупреждают, что в украинской столице лучше не упоминать о России.

"Украинцы — миролюбивые люди. Но пытайтесь избегать тем относительно отношений между Украиной и Россией. Также не называйте украинцев русскими", — отмечают авторы рекомендации.

На Евровидении-2017 в Киеве Россию должна была представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного там в марте 2014 года референдума. В ходе волеизъявления 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.