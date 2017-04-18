"Библионочь-2017" пройдет в 84 российских регионах

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Всероссийская акция "Библионочь – 2017", темой которой в этом году станет "Новое прочтение", пройдет в 84 регионах страны, рассказал на пресс-конференции первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов.

По словам замминистра, в акции примут участие 84 региона, некоторые из них – впервые. Так, в Вологде в акции впервые участвуют 16 библиотек. При этом, например, в Новосибирской области в акции участвуют все 865 библиотек, в Подмосковье – более 800 библиотек.

"Акция проходит в шестой раз в России, и она приурочена ко Всемирному дню книги и авторского права, который отмечается во всем мире 23 апреля. В эти дни наши библиотеки продлят свою работу и представят свои программы", — рассказал Аристархов.

Он сообщил, что откроется акция на Триумфальной площади в Москве, где основная программа будет посвящена творчеству Евгения Евтушенко.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что из года в год наблюдается "уверенный рост" участников мероприятия.

"Многим кажется, что библиотека – это что-то анахроническое, но опросы показывают другую динамику. 80% отпрошенных в Москве и Московской области категорически не согласны с тем, что библиотеки не нужны", — рассказал он.

В столице акция пройдет, в частности, в Библиотеке имени Достоевского, в Центральной универсальной научной библиотеке имени Некрасова, во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино, в технопарке "Сколково". Кибовский отметил, что помимо библиотек в акции примут участие шесть торговых центров.