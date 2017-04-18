"Библионочь-2017" пройдет в 84 российских регионах

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Всероссийская акция "Библионочь – 2017", темой которой в этом году станет "Новое прочтение", пройдет в 84 регионах страны, рассказал на пресс-конференции первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов.
"Акция проходит в шестой раз в России, и она приурочена ко Всемирному дню книги и авторского права, который отмечается во всем мире 23 апреля. В эти дни наши библиотеки продлят свою работу и представят свои программы", — рассказал Аристархов.
Он сообщил, что откроется акция на Триумфальной площади в Москве, где основная программа будет посвящена творчеству Евгения Евтушенко.
Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что из года в год наблюдается "уверенный рост" участников мероприятия.
В столице акция пройдет, в частности, в Библиотеке имени Достоевского, в Центральной универсальной научной библиотеке имени Некрасова, во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино, в технопарке "Сколково". Кибовский отметил, что помимо библиотек в акции примут участие шесть торговых центров.