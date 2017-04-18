Учитель назвал бесполезной и ненужной дискуссию вокруг фильма "Матильда"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель прокомментировал споры вокруг фильма "Матильда". По его мнению, дискуссия является бесполезной и ненужной.
О чем фильм
В фильме также сыграют известные российские артисты. Так, например, роль императора Александра Третьего исполнит Сергей Гармаш, императрицы Марии Федоровны — Ингеборга Дапкунайте.
Бюджет картины составил 25 миллионов долларов. Премьера в России запланирована на осень 2017 года.
Кто против
Одним из главных противников ленты является депутат Госдумы Наталья Поклонская. Накануне она заявила, что "Матильду" изучили эксперты, которые дали фильму отрицательную оценку.
В результате комиссия пришла к выводу, что в "Матильде" "образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан", поскольку фильм формирует ложный образ российского императора как "неадекватного и нравственно растленного человека". Кроме того, по мнению экспертов, авторы ленты неоднократно подменяют факты "художественным" вымыслом.
Эксперты считают, что публичная демонстрация фильма недопустима "в связи с высокой степенью провокативности и уничижения".
Поклонская отметила, что уже направила запрос по поводу фильма "Матильда" в Генеральную прокуратуру.
Реакция Учителя
"Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и всей съемочной группой фильма. Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления", — заявил режиссер.
По словам Учителя, ему стыдно и горько, что люди, давшие подобное заключение, могут называться экспертами.
"В их так называемом "экспертном заключении" упоминается слово "манипуляция", но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину", — подчеркнул он.
Режиссер также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что любой деятель искусства имеет право на свободу высказывания.
"Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение", — отметил создатель картины.
Мнение продюсера
Позицию экспертов раскритиковал и продюсер фильма Александр Достман.
Продюсер подчеркнул, что материалов фильма ни у кого нет, сценарий был "переделан раз пятьсот".
"Это фильм о красивой любви. Вне зависимости от того, царь Николай или не царь, он — человек, а человек, что, не может любить?" — резюмировал Достман.
В Кремле призывают не торопиться с выводами
"И потом, честно говоря, я, к сожалению, не располагаю информацией, какие именно эксперты оценивали фильм — эксперт эксперту рознь. Поэтому, не зная, кто именно оценивал фильм, в рамках каких полномочий, наверное, трудно о чем-то говорить", — заявил Песков.
"Это очень непростой вопрос, мы с вами не знаем, кто именно эти эксперты и в рамках каких полномочий они пришли к такому выводу", — добавил пресс-секретарь главы государства.
Когда премьера
На прошлой неделе стало известно, что премьера картины Алексея Учителя "Матильда" состоится 6 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Музыкальным продюсером фильма выступил художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев, который сам дирижировал оркестром на записи музыки для фильма. Композитором стал номинант на "Оскар" Марко Белтрами.
В широкий прокат фильм "Матильда" должен выйти 25 октября.