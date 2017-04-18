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Культура

Учитель назвал бесполезной и ненужной дискуссию вокруг фильма "Матильда"

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (34)
13:4118.04.2017
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Режиссер Алексей Учитель. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель прокомментировал споры вокруг фильма "Матильда". По его мнению, дискуссия является бесполезной и ненужной.

О чем фильм

Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль в картине сыграет польская актриса Михалина Ольшанска, а Николая Второго — немец Ларс Айдингер.

В фильме также сыграют известные российские артисты. Так, например, роль императора Александра Третьего исполнит Сергей Гармаш, императрицы Марии Федоровны — Ингеборга Дапкунайте.

Бюджет картины составил 25 миллионов долларов. Премьера в России запланирована на осень 2017 года.

Кто против

Одним из главных противников ленты является депутат Госдумы Наталья Поклонская. Накануне она заявила, что "Матильду" изучили эксперты, которые дали фильму отрицательную оценку.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская
© радио Спутник
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По словам Поклонской, специалисты изучили трейлеры и сценарий ленты, который авторы представили в Министерство культуры для получения государственного финансирования.

В результате комиссия пришла к выводу, что в "Матильде" "образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан", поскольку фильм формирует ложный образ российского императора как "неадекватного и нравственно растленного человека". Кроме того, по мнению экспертов, авторы ленты неоднократно подменяют факты "художественным" вымыслом.

Эксперты считают, что публичная демонстрация фильма недопустима "в связи с высокой степенью провокативности и уничижения".

Поклонская отметила, что уже направила запрос по поводу фильма "Матильда" в Генеральную прокуратуру.

Реакция Учителя

Здание Мариинского театра. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Премьера фильма Учителя "Матильда" пройдет 6 октября в Мариинском театре
Режиссер Алексей учитель назвал дискуссию вокруг "Матильды" бесполезной и ненужной. Он также раскритиковал действия Натальи Поклонской.

"Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и всей съемочной группой фильма. Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления", — заявил режиссер.

По словам Учителя, ему стыдно и горько, что люди, давшие подобное заключение, могут называться экспертами.

"В их так называемом "экспертном заключении" упоминается слово "манипуляция", но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину", — подчеркнул он.

Режиссер также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что любой деятель искусства имеет право на свободу высказывания.

"Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение", — отметил создатель картины.

Мнение продюсера

Позицию экспертов раскритиковал и продюсер фильма Александр Достман.

Кадр из трейлера фильма Матильда. Архивное фото
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"Я считаю, что люди, которые не видели фильм, а его не видел никто, кроме рабочей группы, не могут делать никаких заключений — это смешно, кинокомедия какая-то, удивительная глупость. И еще удивительно то, что все идут у Натальи Поклонской на поводу, считаются с ее мнением, ей-то я уже перестал удивляться. Но остальные же не должны разум терять… Такие выводы, не видя материала, нормальный, интеллигентный, образованный человек делать не может", — сказал Достман РИА Новости.

Продюсер подчеркнул, что материалов фильма ни у кого нет, сценарий был "переделан раз пятьсот".

"Это фильм о красивой любви. Вне зависимости от того, царь Николай или не царь, он — человек, а человек, что, не может любить?" — резюмировал Достман.

© ТПО Рок
Кадр из фильма "Матильда"

В Кремле призывают не торопиться с выводами

Алексей Учитель. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Учитель пожалуется в Генпрокуратуру на Поклонскую и критиков "Матильды"
Споры по "Матильде" достигли такого накала, что журналисты попросили прокомментировать ситуацию пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, оценивать фильм, который еще не готов, "по меньшей мере, странно".

"И потом, честно говоря, я, к сожалению, не располагаю информацией, какие именно эксперты оценивали фильм — эксперт эксперту рознь. Поэтому, не зная, кто именно оценивал фильм, в рамках каких полномочий, наверное, трудно о чем-то говорить", — заявил Песков.

"Это очень непростой вопрос, мы с вами не знаем, кто именно эти эксперты и в рамках каких полномочий они пришли к такому выводу", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Когда премьера

На прошлой неделе стало известно, что премьера картины Алексея Учителя "Матильда" состоится 6 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Кадр из фильма Матильда
© Фото: предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК"
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"Выбор места премьеры создателями кинокартины неслучаен, ведь именно в Мариинском театре на рубеже XIX-XX веков блистала главная героиня ленты, прима-балерина Матильда Кшесинская", — заявили в пресс-службе агентства "Сарафан PR".

Музыкальным продюсером фильма выступил художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев, который сам дирижировал оркестром на записи музыки для фильма. Композитором стал номинант на "Оскар" Марко Белтрами.

В широкий прокат фильм "Матильда" должен выйти 25 октября.

Роскошь и великолепие. Выставка костюмов к фильму "Матильда" в Царском Селе
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
В экспозицию вошли 70 костюмов.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
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