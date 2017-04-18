Пелевин, Сорокин и биография Ленина: обнародован лонг-лист "Большой книги"

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. "Лампа Мафусаила, или крайняя битва чекистов с масонами" Виктора Пелевина, "Бабий ветер" Дины Рубиной, "Манарага" Владимира Сорокина и "Ленин. Пантократор солнечных пылинок" Льва Данилкина попали в длинный список премии "Большая книга", сообщил журналистам во вторник председатель совета экспертов премии Михаил Бутов.

В двенадцатом сезоне на соискание премии было выдвинуто 203 книги и рукописи. Национальная литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности".

"Насколько я помню, это получился самый короткий длинный список в истории "Большой книги". Он получился такой по разным причинам. Во-первых, ряд достаточно ярких книг не удовлетворили формальным правилам премии, это касается сборников рассказов, таких вещей. Во-вторых, вероятно дело заключается в том, что некоторые авторы достаточно известные, именитые не выдержали конкуренции не то что с другими, но сами с собой, что отразилось на мнениях экспертов", — сказал Бутов.

По его словам, всего в длинный список вошли 34 романа, среди них "Лампа Мафусаила, или крайняя битва чекистов с масонами" Виктора Пелевина, "Бабий ветер" Дины Рубиной, "Манарага" Владимира Сорокина, "В Советском Союзе не было аддерола" Ольги Брейнингер, "Покидая Аркадию" Юрия Буйды, "Патриот" Андрея Рубанова, "Свидание с Квазимодо" Александра Мелихова, "Ленин. Пантократор солнечных пылинок" Льва Данилкина.

"Что касается Пелевина, его надоело вставлять куда только можно, но эта книжка своего рода как-то попала под безумие времени, зацепила его лучше, чем пытались это сделать его предыдущие работы", — отметил Бутов.

Он подчеркнул, что длинный список в этом году оказался более открыт для авторов, чьи имена не на слуху. "Не могу сказать, что они начинающие, но, по крайней мере, не те, кого привыкли считать писателями первого ряда", — пояснил председатель совета экспертов премии.