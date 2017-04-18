Ваш билет на балет: фильм "Большой" Валерия Тодоровского

МОСКВА, 18 апреля — РИА Новости, Павел Гайков. Режиссер Валерий Тодоровский представил свою новую картину. На сей раз это история о балете, Большом театре и девочке из шахтерского городка, добравшейся до главной сцены страны. Фильм "Большой" стартует в прокате 11 мая. Эта картина — совсем не нашумевший не так давно "Черный лебедь", но в списке фильмов о том, как устроен балетный мир, он займет достойное место.

Провинциалка Юля Ольшанская случайно попадает в Москву на прослушивание в балетное училище, где на нее обращает внимание легендарная преподавательница Галина Белецкая, испытывающая проблемы с памятью — в силу преклонного возраста. На пути к главной партии своей жизни Ольшанской предстоит пройти через интриги и грязное закулисье самого белого и прекрасного из искусств.

© Кадр из фильма "Большой" Кадр из фильма "Большой"

Тяжелый, истязающий труд во имя чего-то эфемерного и воздушного — популярный мотив сюжета, когда речь заходит о балете. "Стекла в пуанты" — так сформулировал это клише сам Валерий Тодоровский. И все-таки ему удалось добавить новые интонации.

Главное, что отличает "Большой", — нетривиальный выбор исполнителей. Ради съемок в этом фильме ни одна актриса не пострадала на пуантах или у станка. На роли молодых танцовщиц, подружек-соперниц, Валерий Тодоровский выбрал настоящих балерин.

© Предоставлено компанией Disney Кадр из фильма "Большой"

Карину Курникову — красавицу и пай-девочку из обеспеченной семьи, отдавшей свои душу и тело только балету, — сыграла московская балерина Анна Исаева. Ее полную противоположность, страшненькую Ольху, — звезда варшавского Большого театра Маргарита Симонова.

Роль легендарного французского танцовщика исполнил француз Николя Ле Риш — также мировая балетная знаменитость. Даже и в подтанцовке можно увидеть настоящих артистов балета. Подготовкой танцев занимался, возможно, лучший постановщик хореографических сцен в нашем кино Олег Глушков, работавший с Тодоровским на "Стилягах" и в "Оттепели". Съемки проходили на исторической сцене Большого театра.

© Предоставлено компанией Disney Кадр из фильма "Большой"

Одно дело, когда зритель пытается поверить в правду, наблюдая за перевоплощением известного артиста (как это было, например, в случае с Сергеем Безруковым в роли танцовщика и хореографа в фильме "После тебя"). Другое — когда видишь на экране профессионалов: их грацию невозможно копировать, как нельзя заменить декорациями легендарную сцену Большого. При этом и в драматических эпизодах обе балерины-актрисы выглядят убедительно, настолько сливаясь с созданными для них образами, что от них (образов) уже невозможно отделаться и после финальных титров.

Другой несомненный успех "Большого" — это Алиса Фрейндлих в роли больной Альцгеймером наставницы. Актрису, которой несколько месяцев назад исполнилось 82, мы не видели в большой, настоящей, интересной роли десять лет — со времени "Сентиментального путешествия на родину", где она сыграла маму поэта Бродского.

© Предоставлено компанией Disney Кадр из фильма "Большой"

Белецкая в исполнении Фрейндлих — немного комичная и очень трогательная, вызывающая огромное сочувствие и уважение, как и сама Алиса Бруновна. Ее экранным оппонентом становится героиня Валентины Теличкиной. Для телеверсии "Большого", которую Тодоровский также обещает подготовить, это — "бронебойный" дуэт, который точно не оставит без внимания зритель старшего поколения.

Во многом "Большой" повторяет рецепт успеха других хитов Тодоровского — "Стиляг" или "Оттепели". Здесь тоже есть ностальгический ретроналет в сценах из 90-х, показывающих детство главной героини. Есть яркие и узнаваемые типажи "из народа": например, родители Ольшанской — тихий заводской работник и его мегера-жена.

© Предоставлено компанией Disney Кадр из фильма "Большой"

Есть драматические личные сюжеты в судьбе каждой героини, над которыми сентиментальные зрительницы обольются слезами. Есть и финал, который примирит всех, напомнив, что у каждого из нас своя правда. Тодоровский, по традиции, не спешит расставлять моральные оценки за зрителя, хотя и проследить его симпатии нетрудно.

Одним словом, "Большой", хоть и позиционируется как фильм для кинопроката, все-таки больше кажется киноверсией сериала. Здесь есть популярные сериальные типажи и коллизии и несколько сцен, после которых, кажется, что сейчас погаснет экран и побегут титры, — но действие продолжается.

Однако "сериальное" в данном случае не значит "плохое". В "Стилягах" и "Оттепели" Тодоровский показал, что умеет стильно и оригинально находить путь к сердцам зрителей обоих полов и любого возраста, от 16 до 60. В "Большом" он еще раз продемонстрировал это поистине уникальное умение.