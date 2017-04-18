Учитель о заключении по "Матильде": я вынужден отвлекаться на чушь и бред

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель заявил, что считает дискуссию вокруг его нового фильма "Матильда" бесполезной и ненужной, и ему стыдно и горько за тех экспертов, которые проводили анализ картины и давали свое экспертное заключение.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

"Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и со всей съемочной группой фильма. Вместо того, чтоб спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления", — сказал Учитель, чьи слова приводит его пресс-служба.

Режиссер подчеркнул, что ему стыдно и горько, что такие люди в России могут называться экспертами.

"В их так называемом "экспертном заключении" упоминается слово "манипуляция", но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину", — заметил Учитель.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что любой деятель искусства имеет право на свободу высказывания.

"Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение", — добавил режиссер.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".