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Культура

Учитель о заключении по "Матильде": я вынужден отвлекаться на чушь и бред

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (32)
10:2818.04.2017
(обновлено: 10:32 18.04.2017)
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Съемки фильма Алексея Учителя Матильда. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель заявил, что считает дискуссию вокруг его нового фильма "Матильда" бесполезной и ненужной, и ему стыдно и горько за тех экспертов, которые проводили анализ картины и давали свое экспертное заключение.

Кадр из фильма Матильда.
© Фото: предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК"
Продюсер "Матильды": скандал вокруг фильма воспринимаю как кинокомедию
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

"Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и со всей съемочной группой фильма. Вместо того, чтоб спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления", — сказал Учитель, чьи слова приводит его пресс-служба.

Кадр из фильма Матильда
© ТПО Рок
Поклонская направила результаты экспертизы "Матильды" в Генпрокуратуру
Режиссер подчеркнул, что ему стыдно и горько, что такие люди в России могут называться экспертами.

"В их так называемом "экспертном заключении" упоминается слово "манипуляция", но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину", — заметил Учитель.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что любой деятель искусства имеет право на свободу высказывания.

"Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение", — добавил режиссер.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".

Роскошь и великолепие. Выставка костюмов к фильму "Матильда" в Царском Селе
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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В экспозицию вошли 70 костюмов.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Открытие выставки костюмов к фильму Матильда в Царском селе
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
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