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Культура

В Москве состоялась премьера фильма Валерия Тодоровского "Большой"

03:3018.04.2017
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П/к и премьера фильма Валерия Тодоровского Большой
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Анна Горбашова. Премьера нового фильма Валерия Тодоровского "Большой" о непростом мире балета прошла в понедельник в Большом театре в присутствии министра культуры РФ Владимира Мединского, зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец, гендиректора Большого театра Владимира Урина, члена Попечительского совета театра, миллиардера Романа Абрамовича и всего столичного бомонда; первые зрители в целом высоко оценили картину, отдельно отметив выдающуюся актерскую игру.

П/к и премьера фильма Валерия Тодоровского Большой
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Мединский высоко оценил фильм Тодоровского "Большой"
На премьеру в Большой театр съехалась вся светская Москва —кинематографисты, политики, бизнесмены, чиновники, среди которых также присутствовали режиссеры Алексей Учитель, Павел Лунгин, Алексей Попогребский, глава Роспечати Михаил Сеславинский, глава Олимпийского комитета Александр Жуков, актеры Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш, Мария Миронова, Алика и Вениамин Смеховы, продюсеры Игорь Толстунов, Игорь Угольников, Ренат Давлетьяров и многие другие.

Член Попечительского совета Большого театра Абрамович неожиданно для журналистов от камер не прятался, без энтузиазма, но со светской улыбкой дал себя сфотографировать. У Абрамовича в театре есть своя персональная ложа, но боковая, откуда не видно экран, так что бизнесмену пришлось занять место в партере.

Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Гендиректор ГАБТа: фильм "Большой" сделан с уважением к балетной профессии
Исполнительница одной из главных ролей, звезда советского кинематографа Валентина Теличкина, давно не радовавшая зрителей новыми ролями, перед показом рассказал РИА Новости, что хороший материал для возрастных актрис сегодня — это находка.

"Сниматься ради того, чтобы просто сниматься, – не хочется, у меня внуки, они лучше любого кино. Но такая роль у такого хорошего режиссера – это подарок. Для возрастных актрис очень мало интересных ролей", — рассказала актриса. В картине Теличкина исполнила роль педагога хореографического училища Людмилы Унтиловой, ее оппонента – педагога Галину Белецкую — сыграла еще одна выдающаяся актриса – Алиса Фрейндлих. Главные роли в фильме также сыграли Александр Домогаров, Екатерина Самуйлина, Анастасия Плотникова и балерины Маргарита Симонова и Анна Исаева.

© РИА Новости. Григорий Сысоев
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П/к и премьера фильма Валерия Тодоровского "Большой"

Любовь к балету

Режиссёр Валерий Тодоровский на пресс-конференции перед премьерой своего фильма Большой
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Режиссер Валерий Тодоровский хочет сделать телеверсию фильма "Большой"
Перед началом сеанса картину представляли режиссер и продюсер фильма Валерий Тодоровский и продюсер Антон Златопольский. Тодоровский сообщил, что съемочная группа и актеры, исполнившие главные роли, выйдут на сцену после премьеры.

"Многие догадываются, почему мы решили снимать фильм "Большой", потому что другого способа оказаться на этой сцене у нас не было", — пошутил Златопольский и отдельно поблагодарил Урина за то, что пустил съемочную группу в "святая святых".

"Мы сейчас очень волнуемся", — добавил Златопольский

"Мне выпало счастье провести на этой сцене несколько дней, снимая фильм. Это было что-то особенное — люди, которых я встретил, которые помогли мне и нашему фильму. За те три года, что я занимался фильмом, я полюбил балет, мое сердце теперь навсегда отдано этому искусству. Я так волнуюсь, что хотел выпить прямо утром, но сдержался и выпил только что", — поведал Тодоровский.

По сюжету фильма, юную и талантливую танцовщицу Юлю Ольшанскую (Cимонова, Екатерина Самуйлина – Юля в детстве) из маленького шахтерского городка замечает некогда гремевший, а ныне пьющий артист балета Владимир Потоцкий (Домогаров). Он прочит девочке будущее великой балерины, достойной главной сцены страны, но прежде ей предстоит нелегкий путь в хореографическом училище, где опеку над ней берет своенравная Галина Белецкая (Фрейндлих).

© РИА Новости. Григорий Сысоев
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П/к и премьера фильма Валерия Тодоровского "Большой"

"По лезвию бритвы"

Кадр из фильма Матильда.
© Фото: предоставлено ООО "Творческо-производственное объединение "РОК"
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После премьеры съемочную группу, которая вышла на поклон, "искупали" в овациях. Высоких гостей ждал банкет тут же в Большом театре.

"Фильм понравился! Понравился!" — бросил корреспонденту РИА Новостей на бегу Урин, удаляясь с Голодец в кулуары театра. Абрамович поделиться впечатлениями вежливо отказался. Ярмольник отметил, что не любит сразу после премьеры что-либо комментировать.

"Я не люблю давать комментарии сразу после фильма. С этим надо переспать, это не блокбастер, где надо смотреть на спецэффекты, а другое кино. Но фильм замечательный", — сказал актер. С ним согласился режиссер Алексей Учитель: "Прекрасная картина".

Министр культуры РФ Владимир Мединский также высоко оценил "Большой".

"Прекрасный фильм, очень высокое качество всего – съемки, актеры, еще раз я подумал о том, как прекрасен Большой театр, и о том, что нужно построить вторую очередь московской Академии хореографии — бывшее училище Большого театра, где проходили все сьемки. Мы несколько лет не можем продвинуть", — сказал Мединский корреспонденту РИА Новости.

Пассажирский авиалайнер Ту-154М
© РИА Новости. Михаил Мельничук
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Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал РИА Новости, что, в принципе, фильмы про балет он не любит, но создателям "Большого" удалось пройти "по лезвию бритвы".

"Много лет назад, когда Валерий хотел этот фильм снимать, я не очень верил в то, что это имеет смысл. Я не люблю фильмы про балет, потому что они всегда не правдивы, но Валерий прошел "по лезвию бритвы". В процессе просмотра присутствуют воспоминания о том, что это будет телефильм. Для большого экранного кино тут есть вещи, от которых можно отказаться, но в целом я очень рад, что они сделали эту работу", — рассказал Швыдкой, отметив блестящую игру Теличкиной и Фрейндлих.

Фильм "Большой" выйдет в широкий прокат 11 мая.

© РИА Новости. Григорий Сысоев
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П/к и премьера фильма Валерия Тодоровского "Большой"
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